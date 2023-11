Chi è Monia Bortolotti, accusata di aver ucciso i suoi figli di 4 e 2 mesi Si chiama Monia Bortolotti, la donna di 27 anni che è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso i suoi figli di 4 e 2 mesi a distanza di un anno.

A cura di Ilaria Quattrone

Monia Bortolotti (Fonte: Facebook)

Si chiama Monia Bortolotti, la donna che è accusata di aver ucciso i suoi figli di quattro e due mesi. La 27enne è stata arrestata per omicidio volontario. Alcuni mesi prima che scattasse l'ordinanza di custodia cautelare, Bortolotti era venuta a sapere che la Procura sospettava di lei.

Il post della donna su un gruppo Facebook

"E la Procura incolpa me, come se tutta questa tragedia fosse voluta, cercata", aveva scritto il 30 agosto sulla pagina Facebook del gruppo Sids (Sudden infant death syndrome e cioè sindrome della morte in culla) Awareness.

Bortolotti aveva poi aggiunto che a nessuno sembrava importare che "i miei bimbi fossero seguiti e tenuti come fiorellini, perfetti" e che soprattutto cercasse "disperatamente di essere la mamma che non ho mai avuto".

La donna aveva scritto di aver perso il 15 novembre 2021 la sua prima bimba in culla "soffocata da un rigurgito. La colpa è mia, per averla messa a dormire di lato sui suoi cuscinotti tanto morbidi". Sul secondo bambino, nato l'anno successivo e morto il 25 ottobre 2022, aveva invece scritto che era morto "molto probabilmente schiacciato da me mentre mi sono addormentata allattandolo".

Aveva poi aggiunto che al suo risveglio il piccolo è stato vivo per poco: "La colpa è ancora mia perché, per evitare la stessa tragedia avvenuta alla sorellina, lo tenevo in braccio giorno e notte, camuffando le mie paure per non disturbare nessuno".

Chi è Monia Bortolotti, arrestata per omicidio

Bortolotti è nata in India il 17 maggio 1996. È stata l'ultima orfanella di Madre Teresa di Calcutta a essere adottata in Italia prima che morisse. Ha vissuto in Val Seriana dove è stata battezzata, è andata a scuola e ha incontrato il suo compagno. Appena è rimasta incinta, ha lasciato il lavoro come insegnante di ballo e si è trasferita a Pedrengo (Bergamo).

L'arresto è scattato il 4 novembre: per gli inquirenti, la 27enne avrebbe soffocato i suoi figli. L'autopsia svolta sul corpo del bimbo, morto nel 2022, sarebbe avvenuta per una asfissia meccanica acuta da compressione del torace. Sarebbe conseguenza di un'azione volontaria.

Dopo gli esiti di questo esame, è stato aperto il caso sulla morte della bimba. La piccola è stata riesumata, ma non è stato possibile svolgere l'autopsia perché la bara era danneggiata: la salma quindi è stata trovata in un cattivo stato di conservazione.

Tra gli indizi di colpevolezza a carico della donna, ci sarebbero alcune contraddizioni durante il racconto che la stessa ha fornito ai militari.