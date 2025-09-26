Accoltellato a 15 anni dopo una lite tra coetanei a Pavia: si cercano gli aggressori

Questo pomeriggio, venerdì 26 settembre, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato al culmine di una lite con alcuni coetanei in un parchetto alla periferia di Pavia. Il giovane, ferito all’addome, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Matteo di Pavia. Si cercano gli aggressori.

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato nel corso di questo pomeriggio, venerdì 26 settembre, al culmine di una lite scoppiata con alcuni coetanei in un parchetto del quartiere Vallone, alla periferia di Pavia. Il giovane, ferito all'addome, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il giovane sarebbe stato accoltellato all'addome all'apice di una colluttazione per motivi ancora in fase di accertamento. Subito dopo l'aggressione, il 15enne sarebbe fuggito verso casa, ma si sarebbe accasciato a terra nel cortile del condominio in cui vive con la famiglia. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo all'ospedale San Matteo. Stando a quanto riferito, le sue condizioni non sembrerebbero gravi e il giovane sarebbe fuori pericolo di vita.

Poco dopo il ricovero del 15enne, un altro ragazzo si sarebbe presentato al pronto soccorso del Policlinico di Pavia. Il giovane, che presentava lievi ferite, avrebbe quindi raccontato di aver partecipato alla stessa rissa nella quale è stato accoltellato il 15enne. Al momento, gli agenti della squadra volante di Pavia avrebbero avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'effettiva dinamica dell'accaduto, identificare agli autori dell'accoltellamento e quindi accertare tutte le responsabilità del caso.