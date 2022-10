Accoltellato fuori dalla discoteca a Milano in zona corso Como: 22enne gravissimo Dalle prime ricostruzioni, sembra che il 22enne sia stato ferito a seguito di una rissa esplosa tra due gruppi di giovani stranieri, probabilmente per questioni legate allo spaccio di droga.

È successo nella notte tra venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, fuori da una discoteca di Milano. L'aggressione con il coltello, in via Monte Grappa (zona Garibaldi). Feriti due ragazzi, tra cui un 22enne: ambedue si trovano in gravi condizioni.

Indaga la polizia.

L'accoltellamento fuori dalla discoteca

Dalle prime ricostruzioni, sembra che il 22enne sia stato ferito a seguito di una rissa esplosa tra due gruppi di giovani stranieri, probabilmente per questioni legate allo spaccio di droga.

Il 22enne intanto, dopo essere stato accoltellato in pieno petto, è stato intubato e trasportato al San Raffaele. Le sue condizioni hanno costretto i medici a due interventi chirurgici: adesso si trova ancora ricoverato, in prognosi riservata, presso il reparto dell'ospedale milanese.

Il secondo ragazzo invece è stato trasportato invece all'ospedale Niguarda, dove è entrato in codice rosso. Già dimesso, verrà ascoltato dagli inquirenti.

L'accusa per tentato omicidio a Rescaldina

Intanto, per un reato analogo, sono stati individuati e arrestati quattro giovani a Rescaldina (Varese): si tratta di ragazzi di età compresa tra i 21 e i 24 anni, accusati di aver accoltellato un giovane di 26 anni fuori da una discoteca della zona.