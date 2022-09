Accoltellano un ragazzo fuori dalla discoteca, arrestati quattro giovani per tentato omicidio Altri quattro arresti per il tentato omicidio dello scorso 13 febbraio a Rescaldina quando un ragazzo di 26 anni venne accoltellato fuori da un locale.

Quattro arresti in mattinata a Legnano nei confronti due ragazzi di 24 e 21 anni e due kosovari di 25 anni residenti a Magenta accusati, a vario titolo, di tentato omicidio in concorso.

In manette due cittadini italiani e due kosovari, sono tutti giovani

A rendere noto degli arresti sono stati i carabinieri di Legnano che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura di Busto Arsizio. Come riferito dall'Arma, i due cittadini italiani sono stati tradotti in carcere mentre i due kosovari sono agli arresti domiciliari.

Arrestati altri 4 ragazzi per il tentato omicidio di un giovane a Rescaldina

I quattro sono accusati di aver cercato di uccidere un ragazzo di 26 anni di origini ghanesi all'esterno di un bar di Rescaldina il 13 febbraio scorso. Come comunicato, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini che hanno portato all'accertamento di una violenta lite all'interno del locale nata per futili motivi. Fuori dal bar, poi, l'aggressione e il tentato omicidio per cui era stato subito fermato un ragazzo di 26 anni di origine dominicana all'interno della cui auto erano state trovate tracce di sangue.

Le indagini dei carabinieri e la ricostruzione dell'aggressione

Il prosieguo delle indagini ha poi permesso ai militari di ricostruire esattamente l'accaduto appurando che mentre la vittima si stava allontanando dal locale a seguito della lite, i cinque soggetti ora accusati di tentato omicidio in concorso lo hanno raggiunto. Dapprima sono partiti calci e pugni, poi la coltellata.