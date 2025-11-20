Accoltella un uomo durante una lite in un bar a Broni e lo sfregia al volto: 32enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 32enne di Broni (Pavia) per lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Lo scorso ottobre avrebbe sfregiato al volto un cliente di un bar con un coltello.

(Archivio)

Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella (in provincia di Pavia) con le accuse di lesioni personali aggravate e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato lui lo scorso ottobre a ferire al volto con un coltello serramanico il cliente di un bar di Broni che gli aveva chiesto di smettere di molestare il proprietario e gli altri avventori del locale.

L'aggressione si era verificata lo scorso giovedì 2 ottobre in un bar di Broni. Il 32enne, già visibilmente alterato, aveva iniziato a importunare alcuni clienti del locale e lo stesso proprietario. Ad un certo punto, uno degli avventori, anche lui di 32 anni d'età, sarebbe intervenuto per chiedergli di smetterla. L'uomo, di tutta risposta, avrebbe estratto il coltello a serramanico dalla tasca dei pantaloni e lo avrebbe usato per colpire il 32enne a una mano, nella zona mandibolare del volto e al collo, procurandogli così uno sfregio permanente al viso.

Dopo l'accoltellamento, il 32enne era riuscito a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari, però, raccogliendo le varie testimonianze dei presenti al locale, sono riusciti a identificare il presunto responsabile e a rintracciarlo poco lontano. Perquisito, non aveva con sé il coltello, ma questo è stato ritrovato in una via vicina. Così, il 32enne era stato denunciato a piede libero.

Ieri, i carabinieri di Stradella hanno dato esecuzione alla misura cautelare di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Pavia nei confronti del 32enne. L'uomo si trovava già detenuto nel carcere pavese per un altro reato e gravato dal divieto di dimora nei comuni di Broni e Stradella.