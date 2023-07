Accoltella un passeggero sull’autobus e scappa: i carabinieri cercano l’aggressore a Corsico Un uomo accoltella il passeggero di un autobus durante una lite e poi scappa. I carabinieri stanno setacciando il villaggio Giardino a Corsico, in provincia di Milano.

Nella giornata di ieri, venerdì 30 giugno, un uomo di circa 40 anni è salito sull'autobus a Corsico, in provincia di Milano, ed è subito andato in escandescenza. Secondo il racconto dei testimoni, urlava e minacciava gli altri passeggeri, fino a quando uno di questo non gli ha chiesto di calmarsi. A quel punto, però, ha estratto un coltello a serramanico e lo ha pugnalato. Poi è scappato non appena l'autista del pullman ha aperto le porte.

L'aggressione sull'autobus

L’autobus z553 della Stav, la compagnia che collega i comuni della provincia di Milano con il capoluogo, stava percorrendo il percorso che, da Corsico, porta ad Abbiategrasso. Alla fermata di piazza al Ponte è salito un uomo che, secondo quanto hanno raccontato gli altri passeggeri alla volante della Polizia locale intervenuta sul posto e poi ai carabinieri della Compagnia di Corsico, ha circa 40 anni e probabilmente è di origine nordafricana.

L'uomo si è subito mostrato alterato, tanto che i testimoni sono convinti fosse "ubriaco" o "sotto l'effetto di qualche sostanza stupefacente". Una volta a bordo del pullman, ha subito iniziato a urlare e a inveire contro chiunque si trovasse di fronte. In particolare contro un altro uomo, di 41 anni, che gli ha chiesto di calmarsi e di non importunare gli altri. Ma a quel punto la situazione è degenerata, fino all'accoltellamento.

Accoltella un passeggero e scappa

Dapprima il disturbatore ha sferrato un pugno contro chi gli chiedeva di calmarsi, poi ha estratto un coltello a serramanico e lo ha colpito alla mano. Gli altri passeggeri si sono subito spaventati. "Sono scappata dall’altra parte dell'autobus, eravamo in preda al panico, non sapevamo cosa fare, abbiamo urlato all’autista di fermare il pullman per farlo scendere”, ha raccontato una di loro al quotidiano Il Giorno.

E l'autista così ha fatto: ha interrotto la corsa, si è accostato e ha aperto le porte dell'autobus, affinché l'uomo potesse scappare e non colpire altre persone. Nonostante le forze dell'ordine siano giunte immediatamente sul posto, l'aggressore ha fatto perdere le sue tracce e ora i carabinieri, con l'ausilio della Polizia locale, lo stanno cercando nel villaggio dei giardini di Corsico.

Intanto il 41enne ferito alla mano è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un'ambulanza. Giunto in pronto soccorso è stato medicato, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi dall'aggressione subita.