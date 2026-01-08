Accoltella l’ex fuori dal supermercato, condannato a 13 anni. Il giorno prima l’sms: “Domani si avvera il mi sogno”

Il punto vendita dove è avvenuta l’aggressione.

Daniel Manda, l'uomo che nel gennaio 2025 ha aggredito l'ex moglie accoltellandola con 14 colpi nel parcheggio di un supermercato Lidl di Seriate, è stato condannato per tentato omicidio. Una pena "eccessivamente severa" secondo gli avvocati della difesa che avevano chiesto la derubricazione in lesioni aggravate e l’assoluzione dallo stalking. "Per 13 anni adesso posso respirare", è stato il commento della donna.

L'aggressore ha sempre sostenuto di non aver portato con sé il coltello, ma di averlo trovato in macchina, portato dalla moglie. "Adesso mi ferisco e do la colpa a te così ti arrestano", gli avrebbe detto lei, secondo quanto dichiarato dall'uomo in fase di difesa.

Accoltella la moglie del parcheggio del supermercato: contestata la premeditazione

La versione presentata dall'uomo, però, sembra stridere con quanto si legge in alcuni messaggi inviati dall'uomo all'ex moglie, Daniela Manda, il giorno prima dell'aggressione. Secondo quanto ricostruito dalla pm Emma Vittorio, l'uomo avrebbe invece premeditato il tentato omicidio, portando con sé il coltello. Una tesi condivisa dal gup Michele Ravelli che ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione, oltre a quelle del rapporto coniugale e dello stalking sullo sfondo e ha condannato l'imputato a 13 anni e sei mesi di carcere, a Bergamo dove si trova adesso: si tratta di oltre un anno in più rispetto alla pena richiesta dalla pm.

Nel corso dell'aggressione, l'uomo ha colpito anche un militare che era intervenuto per difenderla: è rimasto ferito a un orecchio e all'imputato è stato contestato anche il reato di lesioni. Oltre alla pena da scontare in prigione, alla donna che si è costituita parte civile nel processo, assistita dall’avvocato Giuseppe Boccia, vanno 40 mila euro di provvisionale mentre al militare 5.000.

Gli sms il giorno prima del tentato omicidio

"Il mio sogno si avvererà domani". Poi foto con bottiglie di vino. E altre frasi dello stesso tenore, come si legge nell'edizione locale de il Corriere della Sera. Questi e altri sms avrebbero portato la pm a considerare la premeditazione del gesto da parte di Daniel Manda che nella giornata di domenica 5 gennaio 2025, poco più di un anno fa esatto, ha seguito la ex moglie nel supermercato e si è scagliato contro di lei con una lama, accoltellandola per 14 volte. Oltre ai messaggi, la sera prima l'ex moglie era andata a stare da un'amica, dopo aver notato l'uomo in un parco vicino a casa.

Ad aggiungersi anche altri elementi: dalle indagini svolte tramite i telefonini e le telecamere di sorveglianza, risulta l'arrivo dell'uomo al supermercato dove ha aggredito l'ex moglie. Lei si era trasferita a Seriate l'anno precedente, lui aveva continuato a vivere a Pedrendo nella casa coniugale.

La reazione della donna: "Oggi torno a respirare"

"C'era chi mi diceva che gli avrebbero dato poco. Oggi posso tornare a respirare per 13 anni – ha raccontato dopo la sentenza – Quel giorno ero andata al supermercato per prendere delle brioches e fare colazione con un'amica. Ero convinta che non avrebbe potuto farmi niente al supermercato. Diceva che voleva soltanto parlare, che non mi avrebbe fatto niente. Invece i medici hanno contato 14 coltellate, altre tre però erano dietro alla testa". La donna è stata raggiunta al collo, al viso, alla mano e sul costato.