Accoltella la compagna alla gola, la figlia difende la madre e si ferisce: arrestato un uomo Un uomo è stato arrestato per aver accoltellato la compagna e la figlia di lei intervenuta per salvare la madre: l’aggressione è avvenuta nella sera di sabato 7 ottobre in una villetta in via Casati a Monza.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima colpito con un coltello la compagna, poi ha ferito anche la figlia intervenuta per cercare di salvare al madre. L'aggressione è avvenuta nella sera di sabato 7 ottobre in una villetta in via Casati a Monza. Qui i carabinieri sono riusciti a intervenire in tempo arrestato un uomo di 50 anni originario del Kosovo: dovrà rispondere ora dall'accusa di tentato omicidio. Le due donne, la madre 40enne e la figlia 20enne, sono state trasportate in ospedale dove si trovano ancora in prognosi riservata. Non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita.

La violenza al termine di una lite

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, sabato sera sarebbe scoppiata l'ennesima lite in famiglia. L'uomo ha infine impugnato il coltello e colpito più volte la compagna, ferendola gravemente al collo. La figlia 20enne della donna, entrambe ucraine, ha provato a difenderla rimanendo però ferita anche lei all'addome. Non era la prima volta che l'uomo era violento: l'amiche della donna infatti raccontano di un 50enne violento e tra i due spesso scoppiavano liti. Ieri poi è finita in tragedia.

L'intervento dei carabinieri

Dopo l'allarme lanciato al 112, nella villetta in poco tempo si sono precipitate 6 pattuglie dei carabinieri, i vigili del fuoco, 2 ambulanze, 2 auto mediche e persino l’elisoccorso. La 40enne è stata portata all'ospedale di Monza, mentre la figlia al Niguarda di Milano: i medici le hanno giudicate fuori pericolo. L’uomo, che ha già precedenti specifici, si trova in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.