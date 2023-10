Accoltella la compagna e la figlia di lei dopo una lite: uomo arrestato per tentato omicidio Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio nelle prime ore di oggi, domenica 8 ottobre. Durante una lite in casa, ad Arcore (Monza), avrebbe accoltellato più volte la compagna e la figlia di lei.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un uomo è stato arrestato alle prime ore di oggi, domenica 8 ottobre, nella sua abitazione di via Casati ad Arcore (in provincia di Monza e della Brianza). A chiamare il 112 sono stati alcuni vicini che hanno sentito diverse grida provenire dalla sua abitazione. Durante una lite, infatti, l'uomo avrebbe accoltellato più volte la compagna, colpendola anche al collo, e la figlia di lei. Il magistrato di turno, Alessandro Pepè, ha disposto per lui l'arresto per tentato omicidio, mentre le due donne sono state trasportate in ospedale.

Le condizioni delle due donne ferite

Non è ancora chiaro quale sia stata la causa scatenante della lite prima e dell'aggressione poi. Quello che è certo è che non era la prima volta che quella famiglia, originaria dell'Est Europa, discutevano in modo anche violento.

All'arrivo dei carabinieri, era la compagna dell'uomo a trovarsi nella condizione più critica. La donna, infatti, è stata subito medicata e trasportata in ospedale dai mezzi dei sanitari giunti in via Casati con due ambulanze, due automediche e l'elisoccorso. Al momento è ricoverata in prognosi riservata. Sua figlia, invece, sarebbe fuori pericolo.

L'arresto dell'uomo e le indagini dei carabinieri

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e trasportato in carcere. Lì dovrà attendere l'udienza per la convalida dell'arresto davanti al gip del Tribunale di Monza e potrebbe tenersi già domani, lunedì 9 ottobre.

I carabinieri della Compagnia di Monza sono comunque al lavoro per poter raccogliere più elementi possibile su quanto accaduto la scorsa notte. L'uomo arrestato sarebbe un soggetto già noto alle forze dell'ordine per episodi simili. Quasi sempre, alla base delle sue aggressioni vi erano motivi futili, perciò si ipotizza lo stesso scenario anche per questo caso.