Accoltella il nipote dopo una lite in famiglia, zio denunciato per lesioni: il ragazzo è grave Ieri, domenica 8 giugno, un 38enne è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo essere stato accoltellato dallo zio dopo una lite familiare. Al momento il nipote si trova in ospedale in prognosi riservata, in gravi condizioni.

A cura di Giulia Ghirardi

Un 38enne è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato dallo zio. È quanto accaduto in via Lagrange a Pertica Bassa, in provincia di Brescia, nel corso del primo pomeriggio di ieri, domenica 8 giugno.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i due parenti avrebbero litigato per tutta la giornata fino all'epilogo violento che si è verificato poco prima delle 16:00. Il primo, 72 anni, avrebbe accoltellato il nipote di 38, il quale, però, a sua volta sarebbe riuscito a colpire e ferire l'anziano. Secondo quanto riportato dagli operatori sanitari del 118 che sono intervenuti a bordo di due ambulanze in codice rosso, nessuno dei due si troverebbe in pericolo di vita in questo momento. Ad avere la peggio, però, sarebbe stato il più giovane, ricoverato in eliambulanza in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia, dove si troverebbe tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il 72enne – che è stato invece ricovero in codice rosso nel nosocomio di Gavardo – è stato denunciato per lesioni gravi.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Salò. Dai primi accertamenti è emerso che la lite tra il 38enne e lo zio 72enne sarebbe iniziata già in mattinata, per poi degenerare nel primo pomeriggio. Il nipote avrebbe per primo aggredito fisicamente l’anziano che a quel punto avrebbe risposto con una coltellata, ferendo gravemente il giovane. Udite le urla e i rumori, sarebbero stati i familiari ad allertare il 112.