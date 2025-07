Accoltella il coinquilino che stava guardando la televisione: arrestato

Foto di repertorio

Nella notte tra sabato 26 luglio e domenica 27 luglio un uomo di 58 anni avrebbe aggredito il suo coinquilino a Castiglione delle Stiviere, comune che si trova in provincia di Mantova. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima – un sessantenne – stava guardando la televisione seduto sul divano di casa. Il suo coinquilino è rincasato e, senza alcun motivo, lo ha colpito con un fendente al collo. Sembrerebbe che fosse in uno stato di alterazione dovuto probabilmente dall'abuso di alcolici. Il 60enne, dopo essere stato colpito, è riuscito a scappare e ha chiesto aiuto a una vicina, che ha subito chiamato i soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. I medici e i paramedici lo hanno trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Civile di Brescia dove è ricoverato in gravissime condizioni: è stato colpito due volte al collo ed è stata toccata parzialmente la vena giugulare. Sono inoltre intervenuti i carabinieri della Stazione di Monzambano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. I militari hanno trovato il 58enne sul suo letto: stava dormendo. Gli investigatori, dopo aver ascoltato anche la vittima, sono riusciti a ricostruire la dinamica. Nell'appartamento hanno trovato un coltello, lungo 23 centimetri, che era stato lasciato sul tavolo del soggiorno. Sono stati poi sequestrati altri due coltelli di ventuno centimetri, che si trovavano in cucina.

Il 58enne è stato arrestato per il tentato omicidio e trasferito in carcere a Mantova dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.