Accoltella il coetaneo 16enne alla fermata del bus dopo una lite: si cerca l’aggressore Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato un suo coetaneo nella mattinata di oggi mercoledì 29 marzo a una fermata del bus a Lodi.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Momenti di paura vicino alla stazione di Lodi, alla fermata del bus. Un ragazzo di 16 anni ha accoltellato un suo coetaneo nella mattinata di oggi mercoledì 29 marzo. I fatti sono accaduti verso le 9 in via Dante.

L'accoltellamento dopo una lite

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, tra i due è scoppiata una lite per motivi ancora da accertarsi. A un certo punto uno dei due ha impugnato un coltello e ha colpito il coetaneo. Poi si è dato alla fuga. La vittima ha subito gridato e ha chiesto aiuto: sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 che lo hanno medicato sul posto prima di portarlo in codice rosso in ospedale. Fortunatamente il giovane non è in pericolo di vita.

Si cerca l'aggressore

Subito dopo gli agenti della Questura di Lodi si sono messi alla ricerca dell'aggressore. La polizia avrebbe già identificato il 16enne e si sta mettendo quindi sulle sue tracce. Per certo si sa che aggressore e vittima si conoscono, chiariranno loro il motivo della lite.

Lite e accoltellamento tra due clochard a Milano

Altra aggressione tra giovani lo scorso febbraio: in una scuola dismessa in via Graf, nel quartiere di Quarto Oggiaro, a Milano un ragazzo di 19 anni ha colpito con un coltello un 27enne al termine di una lite. Il 27enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sacco di Milano a causa di tre ferite da arma da taglio. Quello che era accaduto lo hanno poi riferito alcuni testimoni della lite alla polizia.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, nell'edificio dismesso si trovano spesso i clochard per passare la notte. Sono stati proprio alcuni di loro a chiamare i soccorsi dopo aver visto l'accoltellamento: sembra che i due si conoscevano e che il più giovane, il 19enne, non voleva che l'altro dormisse in quel posto dove stava già lui.