Accoltella il cassiere durante una rapina al Carrefour di via Torino a Milano: l’aggressione davanti ai clienti

Un 20enne, incensurato, ha prima scagliato una bottiglia contro il cassiere del Carrefour Express e poi lo ha accoltellato al torace. L’aggressione nel pomeriggio della domenica prenatalizia in centro a Milano.

È stato accoltellato durante un tentativo di rapina avvenuto nel pieno pomeriggio di ieri, domenica 21 dicembre, all'interno del Carrefour Express di via Torino, centro storico di Milano. È un cassiere del supermercato il giovane colpito da un 20enne che prima gli ha scagliato addosso una bottiglia di vetro e poi lo ha aggredito con alcune coltellate all'addome e alle braccia. Il tutto davanti ai numerosi clienti che nella domenica prenatalizia affollavano il punto vendita di una delle vie dello shopping più frequentate del capoluogo lombardo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia l'aggressore, entrato nel supermercato con un coltello intorno alle 17.40, aveva chiesto con insistenza i soldi in cassa. La rapina non è andata a buon segno ma, nella colluttazione che ne è seguita, il dipendente della multinazionale è rimasto ferito da un fendente al torace e da una seconda coltellata alla spalla, più profonda. Trasportato d'urgenza al Niguarda, dove ha fatto ingresso in codice giallo, è rimasto sempre cosciente durante le manovre di tamponamento dei tagli: le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il giovanissimo aggressore, incensurato, è stato invece subito arrestato dagli agenti di una Volante intervenuta dopo la segnalazione di alcuni passanti terrorizzati. Condotto prima all'ospedale Fatebenefratelli (per curare una lieve ferita da taglio alla mano riportata durante l'accoltellamento) e in seguito al carcere di San Vittore, si trova ora accusato di tentata rapina aggravata.