Accerchiato e picchiato violentemente in Sempione per un portafoglio: si cercano i membri della banda Accerchiato e picchiato per un portafoglio: la vittima è un 17enne. È successo a Milano, in piazza Sempione vicino all’arco della Pace. Presi due membri della baby gang, se ne cercano altri.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Lo hanno circondato e lo hanno poi colpito con pugni e calci, in modo violento, tutto per un portafoglio. È successo ieri in piazza Sempione, vicino all'arco della Pace. La vittima è un 17enne e i suoi carnefici, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero tutti coetanei. La Polizia è riuscita a fermarne due ragazzi della presunta baby gang: un 16enne con precedenti, arrestato, e un 17enne indagato in stato di libertà. In totale sarebbero coinvolti almeno altri tre o quattro giovani, ancora ricercati dalle forze dell'ordine. I fermati intanto devono rispondere del reato di rapina aggravata.

La vittima ha una prognosi di dieci giorni

Il 17enne soccorso dai medici e paramedici del 118 ha ricevuto in ospedale una prognosi di dieci giorni a causa di un trauma facciale e di un trauma cranico. Tra l'altro sempre ieri, alla quattro, si è consumata un'altra rapina a Milano, questa volta in piazza 24 maggio. A farne le spese è stato un 25enne al quale è stato scippato il cellulare. Il malvivente, un cittadino marocchino di 31 anni, è stato però bloccato dagli agenti della polizia. Nella fuga, il ladro ha gettato il cellulare nell'acqua della Darsena, sul Naviglio.

Presa una baby gang a Saronno

A metà ottobre era stata presa la baby gang che aveva tenuto sotto scacco quest’estate la comunità di Saronno. I carabinieri avevano infatti rintracciato quattro componenti della banda, due minorenni e due maggiorenni, che prendevano di mira coetanei, ma non solo, derubandoli e minacciandoli. Uno dei due minorenni era stato condotto al carcere minorile di Milano e l’altro in una comunità. Denunciati a piede libero invece i due maggiorenni.