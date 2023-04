Accerchiano un 13enne e lo rapinano al luna park: scatta il Daspo per sei giovanissimi La Questura di Como ha fatto scattare il Daspo urbano nei confronti di sei ragazzini tra i 14 e i 16 anni dopo che sono stati sorpresi a derubare un 13enne mentre si trovava al luna park.

A cura di Giorgia Venturini

Un gruppo di ragazzini tra i 14 e i 16 anni non potranno più accedere al luna park. Lo ha deciso la Questura di Como che nei loro confronti ha fatto scattare il Daspo urbano dopo che sono stati sorpresi a derubare un 13enne nel parco di divertimenti.

La dinamica della rapina

Da una ricostruzione di quanto accaduto i fatti sono accaduti nella città di Como nel pomeriggio del 29 marzo. Al luna park la baby gang formata da 15 giovani hanno avvicinato il 13enne con la scusa di chiedere una sigaretta, ma con l'intenzione di accerchiarlo e derubarlo. Alla giovane vittima è stato così impedita la fuga: i giovani rapinatori hanno cominciato a infilargli le mani nel giubbotto fino a sottrargli il portafoglio con all'interno 8 euro. Poi la baby gang è scappata via.

L'intervento della polizia

Il ragazzino ha chiesto immediatamente aiuto e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia. Oltre la vittima, sono stati ascoltati anche i suoi amici e gli altri visitatori del luna park che hanno assistito alla scena. Tutti hanno fornito un identikit del gruppo dei giovani aggressori. La polizia si è messa subito alla ricerca, trovandoli a poca distanza. Questi appena hanno visto la polizia si sono dati alla fuga che però è durata poco.

Leggi anche Parapendio si impiglia negli alberi: il pilota resta sospeso nel vuoto

La denuncia per rapina e il Daspo

Sono stati tutti portati in Questura dove la vittima ha riconosciuto sei di loro: questi sono stati denunciati a piede libero perché ritenuti i responsabili della rapina. Non sarebbe l'unica rapina: altre segnalazioni erano arrivate alla Questura per fatti simili successi all'interno del luna park. Da qui la decisione della Questura di Como di emettere un Daspo urbano della durata di sei mesi. Per tutto questo tempo non potranno accedere al luna park.