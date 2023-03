Circondano un ragazzo di 16 anni e lo rapinano: fermati tre giovanissimi Un 16enne è stato scaraventato a terra prima che tre aggressori gli strappassero una collanina di argento che aveva al collo: sono stati fermati e si trovano in carcere.

Nella serata di ieri sabato 18 marzo un giovane di 16 anni è stato accerchiato da tre ragazzi e poi essere rapinato. L'aggressione è avvenuta mentre era alla guida di un monopattino elettrico. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 16enne è stato scaraventato a terra prima che i tre aggressori gli strappassero una collanina di argento che aveva al collo. I tre rapinatori poi sono fuggiti via a bordo del monopattino.

L'aggressione nelle vie centrali di Milano

I fatti sono accaduti in via Pontaccio, all'angolo di via Brera, nella centralissima Milano che il sabato sera si riempie di giovani. Subito sono scattati i soccorsi: i carabinieri si sono messi alla ricerca degli aggressori. Dopo pochi minuti in manette per rapina sono finiti un 21enne togolese e due italiani di 17 e 19 anni. Quest'ultimo è stato fermato con addosso la collana rubata, mentre gli altri due erano in possesso di un coltello. Per loro ora si sono aperte le porte del carcere, i due maggiorenni si trovano ora al carcere San Vittore di Milano, mentre il minorenne all'istituto Cesare Beccaria. Davanti ai giudici dovranno difendersi anche dalla denuncia di porto di armi.