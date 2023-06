Accendono fumogeni per festeggiare la fine delle lezioni: scuola evacuata e studenti intossicati Alcuni ragazzi hanno acceso fumogeni all’interno del liceo Cardano di Milano per festeggiare la fine dell’anno scolastico. La struttura è stata invasa dal fumo e alcuni studenti sono rimasti leggermente intossicati.

A cura di Enrico Spaccini

Alcuni ragazzi del liceo Gerolamo Cardano di via Natta a Milano, in zona Lampugnano, hanno acceso alcuni fumogeni al terzo piano dell'edifico provocando una densa nube di fumo che ha invaso alcune aule. L'episodio è avvenuto intorno alle 10:30 di oggi, giovedì 8 giugno, e probabilmente si è trattato di un modo per celebrare l'ultimo giorno di scuola. Tuttavia, questa bravata ha causato un'intossicazione a diversi studenti, anche se pare in forma leggera.

I sanitari sono arrivati con le ambulanze del 118 per prestare i primi soccorsi agli studenti che accusavano problemi respiratori. Nel frattempo, i vigili del fuoco del comando provinciale hanno portato alcune autopompe e hanno provveduto ad arieggiare la struttura utilizzando i motoventilatori.

La struttura è stata evacuata. In via Natta sono arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile che svolgeranno gli accertamenti del caso.