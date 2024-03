Abusava di una bimba di 5 anni, a processo il compagno della nonna: “Ho visto che la toccava” Un uomo è a processo per violenza sessuale: è accusato di aver abusato di una bimba di 5 anni, nipote della sua compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

A Bergamo un uomo è finito a processo perché accusato di aver abusato sessualmente di una bimba di cinque anni. Si tratta del compagno della nonna: "All'epoca non ci credevo, mi sembrava così assurdo", ha detto il padre della vittima nonché figlio della compagna dell'imputato. Il 78enne, che dovrà rispondere di violenza sessuale, l'avrebbe toccata nelle parti intime.

La bambina, come spiegato dal quotidiano Il Corriere della Sera, ha confessato quanto accaduto sia ai genitori e poi nell'incidente probatorio. La mamma ha spiegato agli inquirenti, in particolare alla pubblico ministero Laura Cocucci, di aver visto l'uomo toccare la figlia.

L'episodio contestato

Il 28 maggio 2021 infatti era andata a prendere la piccola all'asilo insieme alla suocera e al compagno ed erano tornati a casa. A un certo punto, la donna ha perso di vista la figlia per rispondere a una telefonata. Quando ha terminato, l'ha ritrovata in soggiorno con l'uomo e lo avrebbe visto mentre la toccava. A giugno è stata depositata la denuncia: "Mia figlia disse che non era colpa sua, scoppiò a piangere. La portai al pronto soccorso per capire se fosse successo altro. Ci consigliarono di andare al centro antiviolenza".

Leggi anche Padre violenta per anni le 2 figlie minorenni: 45enne arrestato grazie alle compagne di classe delle bimbe

Ha poi raccontato che già anni prima aveva lamentato di alcuni abbracci fuori luogo. La piccola famiglia viveva accanto alla suocera e al compagno, ma i rapporti si erano incrinati e avevano deciso di andare via a settembre 2019. Nei 2021 si erano riavvicinati, ma potevano solo andare a prendere la bimba e portarla da noi.

La registrazione audio e il video

Al momento della denuncia ai carabinieri, la madre della vittima ha portato una chiavetta usb. All'interno c'era una registrazione audio in cui pone alcune domande alla figlia. Inoltre ci sarebbe un video in cui, mentre le due si trovavano in piscina, la piccola avrebbe detto: "Vuoi vedere che cosa mi faceva?" e avrebbe iniziato a mimare i toccamenti.