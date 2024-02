Palpeggia una bambina di 10 anni in un parco: denunciato un uomo di 33 anni Un uomo di 33 anni è stato denunciato per violenza sessuale su minorenne perché avrebbe palpeggiato una bimba di dieci anni mentre giocava al parco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 33 anni è stato denunciato a piede libero per violenza sessuale su una minorenne. La vittima è una bambina di dieci anni. Sulla base di quanto ricostruito dal quotidiano Il Corriere della Sera, la piccola stava giocando nel parco vicino a casa in compagnia di alcuni coetanei. Il 33enne ha provato ad avvicinarsi più volte fino a quando non l'ha sorpresa alle spalle. L'avrebbe abbracciata e poi palpeggiata.

La bimba è stata avvicinata mentre giocava al parco

L'episodio risale al 12 febbraio scorso ed è avvenuto in un comune vicino a Treviglio, che si trova in provincia di Bergamo. Per la bimba doveva essere un pomeriggio come tanti altri. Quel giorno era infatti impegnata a giocare nell'area che è a pochi passi dalla sua abitazione. L'uomo l'avrebbe avvicinata quando era ancora sola. La vittima, appena ha visto arrivare alcuni coetanei, è riuscita a divincolarsi e scappare.

I carabinieri sono riusciti a risalire al volto del responsabile

Ha quindi raggiunto immediatamente la sua abitazione. Ancora sotto choc, è riuscita a raccontare quanto accaduto ai genitori. Madre e padre non hanno esitato nemmeno un attimo: si sono presentati nella caserma dei carabinieri della compagnia di Treviglio e hanno denunciato l'accaduto. La bimba ha quindi raccontato quanto vissuto e fornito una descrizione dell'uomo.

I militari si sono messi subito a lavoro e sono riusciti a risalire alla sua identità. È stato denunciato a piede libero per violenza sessuale su un minorenne. Hanno poi ottenuto dal tribunale la misura cautelare dell'obbligo di firma.