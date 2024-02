Padre violenta per anni le 2 figlie minorenni: 45enne arrestato grazie alle compagne di classe delle bimbe Un 45enne avrebbe abusato per anni delle sue due figlie minorenni. Grazie alle testimonianze delle compagne di classe delle bimbe, i carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno raccolto indizi a sufficienza per poterlo arrestare per violenza sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 45enne è stato arrestato per violenza sessuale ai danni delle figlie minorenni che vivevano con lui. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Treviglio sono iniziate a marzo dell'anno scorso e hanno avuto una svolta quando le compagne di classe di una delle vittime hanno parlato delle difficoltà dell'amica ai loro genitori. Era dal 2021 che la Questura di Bergamo stava cercando riscontri sui presunti abusi che l'uomo stava commettendo, ma a causa del timore della moglie e delle figlie non erano mai arrivate conferme precise. Grazie alle testimonianze, però, i militari sono riusciti a ottenere elementi e indizi circa i ripetuti atti di violenza commessi dal 45enne che è stato poi condotto in carcere.

Gli abusi iniziati quando le bambine avevano solo 6 anni

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Treviglio, il 45enne avrebbe sottoposto ad abusi sessuali le sue due figlie sin da quando avevano appena 6 anni. Un'escalation di comportamenti che lo hanno portato a compiere ai danni delle due bambine violenze di ogni tipo. L'uomo, infatti, approfittava dei momenti in cui una delle due rimaneva sola per approfittare di lei.

Di notte o di giorno, il 45enne abusava di loro: non le riconosceva come le sue figlie, ma solo come oggetto di desiderio sessuale. Per agevolare le violenze, l'uomo era solito elargire loro denaro comprando, così, il loro silenzio.

I racconti delle amiche e l'arresto del 45enne

Già nel 2021 la Questura ha provato a cercare conferme di questi abusi, trovando, però, nelle bambine e nella loro madre (nonché moglie del 45enne) un muro fatto di timori come quello di essere scoperte dall'uomo. La svolta è arrivata quando alcune compagne di classe di una vittima ha parlato delle difficoltà della loro amica con i propri genitori.

Così, a partire da marzo 2023, i carabinieri hanno iniziato a raccogliere queste testimonianze che parlavano di violenze ripetute da parte del genitore della bambina. Alla fine, le due ragazzine diventate ormai adolescenti sono state ascoltate in audizione protetta con il supporto della psicologa e anche la loro madre ha sporto denuncia nei confronti del marito per le violenze sessuali subite dalle figlie.

Il 45enne, cittadino rumeno, è stato raggiunto nei giorni scorsi presso la propria abitazione. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di violenza sessuale e, dopo la notifica dell’ordinanza di custodia emessa dal gip, lo hanno condotto in carcere a Bergamo.