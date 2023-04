Abusa di una ragazzina di 11 anni: l’amico dei genitori va a processo A Pavia un uomo è finito a processo perché accusato di aver abusato di una bimba di 11 anni, figlia di un amico. La molestia sarebbe avvenuta in un parco.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 63 anni è finito a processo perché accusato di aver abusato di una bimba di undici anni. La molestia sarebbe avvenuta in un parco che si trova alla periferia di Pavia. A darne notizia è il quotidiano locale La Provincia Pavese. Sembrerebbe che a incastrare il 63enne siano state alcune tracce di Dna sui vestiti della ragazzina, i video delle telecamere installate in zona e diversi messaggi trovati sul cellulare dell'uomo.

La bimba abusata da un amico del padre

Il presunto responsabile sarebbe un amico di famiglia. Sarebbe, infatti, vicino al padre della bimba. Per il momento non sono emersi dettagli circa le modalità in cui è avvenuto l'incontro tra il 63enne e l'11enne. Sembrerebbe però che ci siano alcuni messaggi che aggraverebbero la posizione dell'indagato. Messaggi che sono stati acquisiti dalla Procura di Pavia.

Le prove raccolte dalla Procura di Pavia

A questi sms si aggiungono le tracce di Dna trovate sugli abiti della vittima e le immagini delle telecamere di sicurezza che sono installate nella zona dove sarebbe avvenuta la molestia. Sarebbero stati proprio i video a permettere agli investigatori di ricostruire la dinamica dell'abuso. A conferma di quanto avvenuto, c'è infine il racconto della vittima. La ragazzina avrebbe ricostruito quanto vissuto durante un'audizione protetta avvenuta chiaramente in presenza di uno psicologo.

Il giudice per le indagini preliminari di Pavia ha così emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 63enne. Successivamente è arrivato il rinvio a giudizio. L'uomo, che è incensurato, dovrà presentarsi davanti al giudice il prossimo 8 giugno.