Abbiategrasso, treno investe e uccide una persona: polizia al lavoro per l’identificazione del corpo

Tragedia nel pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove una persona – le cui generalità non sono al momento note – è stata investita e uccisa da un treno. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 16. In viale Gian Galeazzo Sforza, dove si è registrato l'incidente, sono arrivati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Milano e le forze dell'ordine.

Persona travolta e uccisa da un treno ad Abbiategrasso

Come comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, le squadre di soccorritori giunti sul posto con un'ambulanza e un'automedica hanno tentato invano di rianimarla ma purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. La persona in questione è morta sul colpo. Con i soccorritori sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno perimetrato l'area mettendola in sicurezza ed estraendo il cadavere della persona da sotto il convoglio. Le forze dell'ordine stanno procedendo all'identificazione del corpo e hanno avviato le indagini effettuando i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica. Al momento non è esclusa la pista del suicidio.

Ritardi e cancellazioni, traffico ferroviario in tilt

Inevitabili i problemi relativi alla circolazione ferroviaria. La linea Mortara – Milano è rimasta bloccata per consentire i soccorsi, mentre Trenord ha dato comunicazione ai passeggeri dicendo che "a causa di un investimento di persona lungo la linea e il conseguente intervento delle Autorità competenti per gli opportuni rilievi, la circolazione è al momento sospesa tra le stazioni di Abbiategrasso e Vigevano". Previsti gli autobus sostitutivi da Albairate a Mortara a partire dalle ore 18.