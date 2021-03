in foto: (Immagine di repertorio)

Ha avuto un malore mentre era in classe e poi, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale, è morto subito dopo: è successo nella mattina di oggi, giovedì 4 marzo, all'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano. A perdere la vita è l'insegnante e vicepreside Massimo Conalbi. Sotto shock gli studenti, i colleghi e i famigliari.

Il malore e il trasporto in ospedale

Il 61enne stava facendo lezione quando, intorno alle 9.30, ha avuto un grave malore. A dare l'allarme sono stati gli stessi studenti e il personale scolastico che hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il professore con l'elisoccorso all'ospedale Humanitas. Purtroppo però il docente è morto subito dopo.

in foto: Massimo Conalbi (Fonte: sito Alessandrini)

Il cordoglio degli studenti e del dirigente scolastico

Sul sito della scuola è stato inserito un lungo comunicato stampa firmato dal dirigente scolastico Michele Raffaeli: "Il suo lavoro, le sue parole e la sua esperienza erano fonte per me di ispirazione e consiglio. Era il punto di riferimento di tutti. Massimo era una persona buona e generosa, capace di misurare le parole, di prendere decisioni per il bene della scuola e degli alunni. Ha dedicato la vita all’Istituto Alessandrini e anche oggi era lì al suo posto. Rimane una grande eredità professionale e il vuoto pesante per la perdita di un collaboratore e di un amico". Conalbi viveva ad Abbiategrasso e insegnava Elettronica all'istituto da oltre vent'anni. Prima delle fine delle lezioni è stato osservato un minuto di silenzio. Sessanta secondi in cui, come spiegato al Corriere della Sera, tanti studenti e dipendenti erano in lacrime.