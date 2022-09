Abbandonata davanti a un benzinaio, cagnolina muore perché il padrone non la curava Non ce l’ha fatta la cagnolina abbandonata nei pressi di un distributore di benzina. Nonostante le cure dei veterinari le sue ferite erano troppo gravi. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha sporto denuncia contro ignoti.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

È stata ritrovata nella sua cuccia con un collarino ricoperto da brillantini, apparentemente in buone condizioni. Ma la cagnolina abbandonata nei pressi di un distributore di benzina in provincia di Cremona non stava per niente bene: era ferita e aveva un'infezione in corso.

La cagnolina trovata ferita nella sua cuccia

Questa è l'ennesima storia che ha visto protagonista, suo malgrado, un animale indifeso, presumibilmente abbandonato da chi non era più in grado di prendersene cura. Ma per tante storie con un lieto fine, quella della cagnolina di Cremona ha avuto una tragica conclusione.

A trovare la cuccia sono stati alcuni passanti che hanno guardato all'interno trovando la cagnolina ferita. Allertati immediatamente i soccorsi, la cucciola è stata trasferita presso una clinica veterinaria dove il personale medico ha tentato in ogni modo di curarla.

Troppo gravi però le ferite che portava sul suo fragile corpo a causa di un'infezione dovuta alla mancanza di cure. I veterinari hanno cercato di salvarla, ma purtroppo la cagnolina non ce l'ha fatta.

"Questi gesti devono avere delle conseguenze"

Ritorna così d'attualità il tema dell'abbandono degli animali, notoriamente in crescita nei periodi di vacanza, ma che non accenna ad arrestarsi anche negli altri mesi dell'anno. Per questo i volontari continuano a far sentire la propria voce sul tema.

Piera Rosati, presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC Animal Protection) ha commentato così la notizia della morte della cagnolina a La Provincia di Cremona: "Un animale, cane, gatto o altro che sia, ha bisogno di ben altro che collare con brillantini o una cuccia. Ha bisogno di essere rispettato, amato e curato ogni volta che ve n'è la necessità. Posso capire che ci siano situazioni in cui le cure sono costose o impegnative, ma questo non giustifica in alcun modo un gesto così crudele come l'abbandono, anzi. Proprio quando un animale è nel suo momento di maggiore difficoltà è necessario impegnarsi al massimo per prendersi cura di lui, anche chiedendo l'aiuto delle associazioni presenti sul proprio territorio se non si riesce a fare altrimenti".

L'associazione ha sporto denuncia contro ignoti per l'abbandono dell'animale. La speranza è che il distributore di benzina sia dotato di un sistema di videosorveglianza oppure qualche testimone si faccia avanti per permettere di rintracciare i responsabili. "Questi gesti devono avere delle conseguenze – conclude Rosati –. Lasciarla lì, ferita e sofferente, in balia degli eventi è stato veramente un comportamento imperdonabile".