video suggerito

A Sesto un tifoso del Chievo è caduto dagli spalti dello stadio Breda: è grave Stando a quanto si apprende, il tifoso del Chievo, un 32enne, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un tifoso di 32 anni è caduto dagli spalti dello stadio Breda di Sesto san Giovanni, Milano. Stando a quanto si apprende, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Secondo quanto ricostruito, il ferito è un sostenitore del Chievo Verona, arrivato in città per assistere alla partita di calcio di Serie D tra Chievo e Pro Sesto. Il giovane avrebbe perso l'equilibrio nei pressi di una ringhiera e sarebbe precipitato. Stando a quanto si apprende, la chiamata ai soccorritori del 118 è arrivata alle 16.30 circa di oggi, domenica 23 febbraio. Il 32enne è arrivato al pronto soccorso del Niguarda in condizioni gravi, ma senza aver mai perso conoscenza. Presso lo stadio Breda, per procedere ai soccorsi, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica.

Secondo una ricostruzione del quotidiano locale Sesto Notizie, al termine della partita i giocatori del Chievo si sono recati sotto il settore dei tifosi ospiti per ricevere l'applauso dei sostenitori. In quel momento il 32enne è caduto dagli spalti e i primi ad intervenire pre restare soccorso sono stati proprio i giocatori del Chievo. Immediatamente è arrivata una barella e subito dopo l'ambulanza, con cui il giovane è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda.

La partita si era conclusa con la vittoria del Chievo sulla Pro Sesto per 1 a 0 con gol di Niccolò Romero.