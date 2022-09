A Monza tutti pazzi per Berlusconi: stravince con il oltre il 50 per cento dei voti Elezione a furor di popolo per Silvio Berlusconi a Monza, dove ottiene la metà delle preferenze ed entra così in Senato. Il suo Monza Calcio portato in Serie A, la villa di Arcore e il legame con la Brianza.

Silvio Berlusconi durante il tour elettorale a Monza

Più che un voto politico, un plebiscito. O forse un'incoronazione.

Silvio Berlusconi stravince a Monza

A Monza, del resto, Silvio Berlusconi è quasi un re. Lo dimostra l'ultimo risultato elettorale: con oltre il 50 per cento dei voti il presidente di Forza Italia stravince nel collegio uninominale della città, tornando così così in Senato sopra il tappeto rosso che gli srotola il capoluogo di provincia brianzolo.

Il Monza Calcio in Serie A

Il frutto di una campagna elettorale azzeccata, l'effetto della squadra di calcio (il Monza Calcio è di proprietà del Cavaliere, che l'ha fatto recentemente volare in serie A per la prima volta nella sua lunga storia)? Molto probabile.

Secondo lui, però, sarebbe tutta una questione di cuore. "La Brianza è casa mia. Io mi sento uno di voi", aveva dichiarato infatti durante la campagna elettorale. "È una zona che sento mia per due caratteristiche: lo spirito imprenditoriale e la grande capacità di lavoro da un lato, la profonda umanità dall'altro". Il peso del Monza in Serie A? "Una delle soddisfazioni più belle, certo. Ma non ci sono solo le ragioni sportive".

Silvio Berlusconi (con Marta Fascina e Adriano Galliani) festeggia la promozione del Monza Calcio in Serie A

A furor di popolo

In ogni caso, la preferenza accordata dai cittadini di Monza al presidente di Forza Italia resta un dato che ha pochi eguali a livello nazionale.

Tra gli altri, per restare in Lombardia, la percentuale ottenuta dalla candidata di Fratelli d'Italia Daniela Santanché nel collegio di Cremona. Che comunque, va detto, era pur sempre esponente del partito che ha ottenuto il maggior consenso in tutta Italia con il 26 per cento, staccando il secondo arrivato (ovvero il Partito Democratico) di parecchi punti.

Bagno di folla per Berlusconi a Monza

Forza Italia nel dato nazionale

Diverso il caso invece di Forza Italia, che nella tabella nazionale si è attestata intorno all'8 per cento. Un risultato modesto, nelle aspettative. Che certo non rispecchia il livello di apprezzamento di cui Silvio Berlusconi, legato ad Arcore e a Villa San Martino da quasi cinquant'anni, gode in questa zona. Quasi come un re.