Sarà completato il quartiere City Life: a renderlo noto è l'amministrazione comunale di Milano attraverso una nota stampa. È stata infatti approvata la quarta Variante al Programma Integrato di Intervento relativo al "Quartiere Storico Fiera Milano e aree adiacenti". Stando a quanto si legge nel comunicato stampa, la variante prevede che vengano ridistribuite le volumetrie su su viale Duilio, viale Boezio, viale Cassiodoro e viale Berengario.

Maran: City Life quartiere simbolo della Milano degli ultimi anni

Questo consentirà di poter realizzare il progetto vincitore del concorso internazionale che porterà al completamento dell'area. L'obiettivo sarà quello di aumentare le aree verdi, gli spazi pubblici pedonali e ridurre le altezze dei volumi pensate precedentemente: “City Life è un nuovo quartiere simbolo della Milano degli ultimi anni ma – afferma l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran – di qui al 2026 cambierà ancora molto, portando servizi e interventi estesi nel Municipio 8, a beneficio di tutti i cittadini".

Quali aree saranno riqualificate e cosa sarà realizzato

Nel progetto di completamento sarà previste nuove opere pubbliche: sarà riqualificata piazza VI febbraio, recuperato Palazzo delle Scintille, risanati due edifici scolastici, realizzati orti e un progetto di fattibilità per la copertura del velodromo Vigorelli. Sarà inoltre riqualificato e sistemato parco Monte Stella. Oltre che rifatti gli impianti sportivi di via Washigton e via Iseo. I lavori dovrebbero essere conclusi il 17 ottobre 2026 come previsto dalla Legge Rilancio varata dal Governo lo scorso luglio.