A Milano una manifestazione in piazza Duomo contro la privatizzazione della sanità A Milano, in piazza Duomo, si è svolta questa mattina una manifestazione contro la privatizzazione della sanità. In totale hanno partecipato un migliaio di persone: in campo quasi tutte le associazioni milanesi tra cui Medicina Democratica e il Coordinamento Lombardo Dico 32. Presenti anche diversi consiglieri regionali.

A cura di Ilaria Quattrone

Una manifestazione a Milano, in Piazza Duomo, per protestare contro la privatizzazione della sanità: è questo quanto accaduto nella mattinata di oggi, sabato 23 ottobre. Durante il presidio, iniziato alle 10.30, sono state ricordate anche le vittime di Covid-19: nel loro ricordo sono state accese centinaia di candele bianche poggiate accanto a una croce. In totale si stima che abbiano partecipato un migliaio di persone. La protesta ha visto anche la partecipazione di Medicina Democratica e del Coordinamento Lombardo Dico 32.

Il no alla riforma della sanità

Proprio Medicina Democratica sostiene che è necessario difendere la sanità pubblica contro i tentativi di rafforzare quella privata "con la pseudo riforma della legge 23/2015 che la Giunta regionale sta predisponendo". I partecipanti chiedono a gran voce di difendere il settore pubblico e di garantire qualità e gratuità. Per le associazioni presenti alla manifestazione di oggi, proprio il depotenziamento del pubblico è stata una delle cause dell'ulteriore "carico di morte" dovuto all'inadeguata "gestione della pandemia".

Presenti diversi consiglieri lombardi

Durante la manifestazione erano presenti anche Acli, il sindacato Cgil, il comitato difesa pubblica Sud ovest Milano e alcuni consiglieri: Samuele Astuti e Fabio Pizzul del Partito democratico, Michele Usuelli di +Europa, l'eurodeputato Pierfrancesco Majorino, Marco Fumagalli del Movimento 5 Stelle: "A partire dal prossimo 10 novembre, contrasteremo l’ultima non-riforma costruita dalla Moratti che nessuna stortura ha cambiato e lo faremo presentando una nostra visione di sanità per poter arrivare alle elezioni del 2023 con un progetto alternativo", ha detto Pizzul.