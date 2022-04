A Milano si potrà fare la spesa nelle edicole: pasta fresca e cibi pronti assieme ai giornali A Milano l’edicola si trasforma in una sorta di mini market dove poter fare la spesa di tutti i giorni. È l’ultima evoluzione della rete di edicole “Quotidiana”.

A cura di Francesco Loiacono

Immaginate di andare in un'edicola e di trovare, accanto a quotidiani e riviste, anche piatti pronti, scatolame, pasta fresca: insomma ciò che costituisce la spesa di tutti i giorni. Diventerà realtà a Milano, grazie alla partnership tra la rete di edicole Quotidiana – realtà imprenditoriale che ha rilanciato le vecchie rivendite di giornali, facendole diventare 2.0 – e "Il Viaggiator goloso", brand premium dei supermercati Unes. Il prossimo 16 maggio aprirà il primo punto vendita che consentirà ai milanesi di fare la spesa di tutti i giorni. Nell'edicola – la cui ubicazione non è ancora stata resa nota – ci saranno anche uno o più banchi frigo per conservare al meglio piatti pronti, pasta ripiena, oltre a scaffali con in mostra vini e scatolame. Tutti i prodotti che, sulla base di apposite ricerche, rappresentano la spesa giornaliera media dei milanesi.

L'edicola-mini market rappresenta l'ulteriore evoluzione del progetto "Quotidiana", che mira a salvare dal declino, riqualificare e rilanciare le edicole, veri e propri patrimoni storici dell'Italia. "In meno di due anni dalla sua nascita, siamo riusciti a disegnare un concreto futuro per le edicole apportando capitali, competenze e visione – ha dichiarato in una nota il presidente delle edicole Quotidiana, Edoardo Filippo Scarpellini -. Prima l'alleanza con IGPDecaux, ora con ‘il Viaggiator Goloso', passando anche per l'adesione di un investitore istituzionale. Il più grande investimento, finanziario e d'impresa, mai messo in atto per le edicole, patrimonio storico-strutturale del nostro Paese, è ora realtà. Ringrazio Rossella Brenna, Amministratore Delegato di Unes Maxi Spa, per la dedizione e la concretezza che, fin dall'inizio, ha dedicato a questo progetto".

Il progetto Quotidiana

Quotidiana è un progetto imprenditoriale – la proprietà è di Finedi Asset Management SpA Società Benefit – ma con una forte valenza sociale e lavorativa. Sia perché mira appunto a salvare un luogo che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la vita di quartiere, sia perché attraverso la rete di edicole di Quotidiana hanno trovato lavoro alcune persone senza fissa dimora, che in questa maniera si sono viste garantite uno stipendio decoroso e hanno avuto la possibilità di riprendere in mano la loro vita.