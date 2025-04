A Milano l’affitto costa più che a Parigi e a Berlino: il canone medio per un appartamento è 2.090 euro al mese

video suggerito

Prendere un appartamento in affitto a Milano costa più che a Parigi e a Berlino. Lo riporta ‘La casa in locazione in Italia e in Europa‘, il rapporto relativo al 2024 presentato da Scenari Immobiliari e Abitare Co. durante il Forum Locazione 2025. Secondo i dati raccolti, l'affitto medio per un appartamento nel capoluogo lombardo è pari a 2.090 euro al mese, più di Parigi (1.900 euro) e Berlino (1.570 euro) e una casa media è di circa 70 metri quadri, ovvero il 15 per cento meno estesa che nel resto d'Italia.

In tutto il Paese ci sono più di otto milioni di case in affitto, che corrispondono a un'abitazione su quattro. Gli italiani, poi, rappresentano un quinto della domanda europea, con quasi quattro milioni di persone che cercano case in affitto. Nel 2024 sono stati stipulati quasi 1,3 milioni di nuovi contratti, per un giro d'affari di nove miliardi di euro, e rispetto al 2023 i canoni mensili sono aumentati del 4,7 per cento.

Per quanto riguarda Milano, i canoni sono aumentati del 5,6 per cento, passando da un affitto mensile medio di 1.980 euro nel 2023 ai 2.090 euro nel 2024. Nell'ultimo anno sono cresciuti anche i numeri dei nuovi contratti, pari a 76mila quindi il 4 per cento in più. Il capoluogo lombardo è così più caro di Parigi e Berlino, seguito a stretto giro solo da Amsterdam (2.070 euro al mese in media).

Secondo la direttrice generale di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, "a Milano i canoni sono alti perché c’è una pressante domanda di base". Per il ceo di Abitare Co., Giuseppe Crupi, questi numeri proverebbero che "Milano più dinamica rispetto a molte altra realtà a livello nazionale". Se il canone medio annuo per Milano è di 180 euro al metro quadro, a Roma è di 160 euro al metro quadro e insieme nel 2024 hanno costituito il 12 per cento del mercato totale nazionale.