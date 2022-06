A Milano il TikToker Takkmethod fa ginnastica mezzo nudo tra le strade e in metro Si chiama Alain Takam ed è il TikToker che in questi giorni si trova in giro per Milano: pantaloncini, torso nudo ed elastici alla mano svolge attività fisica in tutte le vie della città.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha oltre 148mila followers su Instagram e più di 628mila su TikTok: di chi si tratta? Di Alain Takam, meglio conosciuto tra i giovani e i giovanissimi come "Takkmethod". L'influncer – famoso per avere sempre con sé scarpe, pantaloncini ed elastici sgargianti – è noto per i suoi video e reels in cui si mostra a torso nudo con elastici in mano: qualsiasi posto – dai pali della luce e fino alle panchine – è infatti idoneo per fare attività fisica.

Gli esercizi mentre si trovava nella metro di Milano

Il TikToker dal fisico statuario – è alto oltre due metri – è arrivato nei giorni scorsi anche a Milano e sono già tantissimi i video dei fan che lo ritraggono mentre si muove per la città tra Brera, corso Como, il Castello e il Duomo sempre impegnato in degli esercizi fisici. Lo stesso ha condiviso numerose immagini nei propri profili in cui si mostra sempre sorridente ed energico. Non ha poi mancato di eseguire, sempre al grido di "Let's go", qualche esercizio anche sul treno della metropolitana tra lo stupore generale dei passeggeri.

Chi è il noto influencer 32enne

Il 32enne, che alcuni giorni prima era stato anche nelle Marche, è conosciuto per essere un life style coach. Originario del Camerun, risiede negli Stati Uniti e porta avanti l'idea che è possibile fare attività fisica anche fuori dalla palestra. Un obiettivo che, come spesso non manca di ricordare, si può raggiungere solo con tanta determinazione, amore verso se stessi e soprattutto disciplina. Ai suoi followers precisa sempre che l'unico modo per poter arrivare a qualsiasi traguardo è solo con una mentalità positiva.