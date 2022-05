A Milano il primo festival del ciclo mestruale. Con il ricavato, assorbenti da inviare alle donne in Ucraina Sarà il primo festival a tema ciclo mestruale, e si terrà a Milano dal 17 al 19 giugno. In programma talk, workshop, concerti e stand-up comedy. Obiettivo: abbattere il tabù. “Merita di essere riconosciuto come tema fondamentale per la salute e la parità di genere”.

Si tratta della prima edizione in Italia, e la seconda nel mondo (dopo l'India). Senza dubbio è unico il tema dell'iniziativa che si svolgerà a Milano dal 17 al 19 giugno tra Mare Culturale Urbano, Nuovo Armenia e Rob de Matt. Il Festival del Ciclo Mestruale è nato da pochissimo grazie a una campagna di crowdfunding su internet, e per il momento ha raccolto 1.500 euro su un obiettivo di 8mila. "Perché un festival del ciclo mestruale? Perché il ciclo mestruale riguarda più della metà della popolazione mondiale. Ancora oggi è visto come un tabù, invece di essere riconosciuto come tema fondamentale per la salute e la parità di genere ", scrivono le organizzatrici sulla piattaforma Produzioni Dal Basso (il podcast sul ciclo mestruale Eva in Rosso, le associazioni Errante e Promise e lo studio di grafica But Maybe). E se di solito ogni donazione prevede un gadget come ricompensa, in questo caso sarà una confezione di assorbenti da spedire al confine con l'Ucraina con le carovane umanitarie.

Le iniziative

Al centro del festival, naturalmente, i numerosi incontri divulgativi e talk a tema ciclo mestruale: endometriosi, sindrome premestruale e disturbo disforico, stigma sociale del sangue, igiene e soprattutto Tampon Tax. E ancora workshop, spettacoli, concerti, stand-up comedy, live e dj set a tema. "Fino al 2021 i presidi mestruali avevano un’iva del 22% (come per i beni di lusso) e ancora oggi non sono considerati “di prima necessità", raccontano le organizzatrici. "Le patologie legate al ciclo, come l’endometriosi, fanno fatica ad essere diagnosticate e curate correttamente. Inoltre, circa il 20% delle ragazze e delle donne tra i 15 e i 35 anni non ha mai fatto una visita ginecologica".