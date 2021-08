A Milano Ferragosto in musica: al Castello Sforzesco l’orchestra Verdi e il dj set di Joe T Vannelli Il Ferragosto di Milano sarà all’insegna della musica: al Castello Sforzesco andranno in scena il concerto in presenza dell’orchestra Verdi e il dj set in streaming dell’artista di fama internazionale Joe T Vannelli. Il primo inizierà alle 21, il secondo invece – che sarà trasmesso su Facebook – inizierà alle 23.

A cura di Ilaria Quattrone

Estate sforzesca (Fonte: Il Comune di Milano)

Sarà un ferragosto all'insegna della musica quello che si svolgerà a Milano: in programma sarà previsto il concerto in presenza dell'orchestra Verdi e il dj set in streaming di Joe T Vannelli. I due eventi fanno parte della rassegna di musica, teatro, danza e arti performative "Estate Sforzesca" curata e promossa dal Comune di Milano.

Il concerto dal vivo e quello in streaming

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica, denominato "Il Classico Ferragosto", inizierà alle 21. L'orchestra eseguirà le musiche di Mozart e Beethoven. Alle 23 inizierà invece a suonare il dj di fama internazionale Joe T Vannelli: l'evento sarà trasmesso sul canale Facebook dell'artista. Il concerto, che si è svolto sul palco del Castello lo scorso 2 agosto, è stato registrato a porte chiuse e senza pubblico. La performance è parte di un progetto che punta a valorizzare il territorio italiano e le bellezze nel mondo attraverso la musica dance/house.

Del Corno: Estate Sforzesca si dimostra un progetto strategico

Il giorno prima, sabato 14 agosto, si svolgeranno altri due appuntamenti che renderanno omaggio a Giorgio Strehler. Il primo, "La voce di Strehler", sarà curato da Spirit de Milan Aps. Subito dopo si svolgerà l'evento "Apprendisti stregoni. Il metodo Strehler' che invece sarà curato dal Piccolo Teatro di Milano. Il progetto è nato dalla collaborazione con Rai Cultura e il Comune di Milano: "Estate Sforzesca – afferma l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno – si dimostra ogni anno di più un progetto strategico per lo spettacolo, milanese e non solo, oltre che la scelta giusta per i cittadini appassionati di musica e spettacolo".