Grande successo per il concerto di Stefano Bollani: oltre 6mila persone alla Biblioteca degli Alberi Grande successo per il concerto di Stefano Bollani e l’Orchestra Verdi di Milano: alla Biblioteca degli Alberi, oltre seimila persone hanno partecipato all’esibizione live e gratuita. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, mille persone hanno assistito all’evento nell’Area Cedri di fronte al palco e altri cinquemila nel Parco Bam.

A cura di Ilaria Quattrone

Oltre seimila persone hanno partecipato al concerto di Stefano Bollani alla Biblioteca degli Alberi di Milano: il pianista e compositore si è esibito insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi diretta da Paolo Silvestri. Lo spettacolo era gratuito e fa parte del progetto "Back to the City Concert – La grande musica classica nel Parco". Il concerto è stato organizzato in vista del rientro dei cittadini.

L'esibizione si è aperta con un omaggio a Ennio Morricone

L'esibizione si è aperta con il brano "A Rose Among Thorns" di Ennio Morricone e colonna sonora del film "The Mission". Subito dopo, il compositore e l'orchestra hanno dato inizio al "Concerto azzurro": lo spettacolo è stato un omaggio al quinto chackra che è quello della gola e dell'espressione creativa ed è rappresentato proprio dal colore azzurro. Il concerto è stato poi chiuso con "Rhapsody in Blue", una delle più famose composizioni di George Gershwin. In un'intervista al quotidiano "La Repubblica", Bollani aveva spiegato che: "Rhapsody in blue è uno dei miei brani preferiti da quando avevo otto o nove anni e quindi per me è sempre una gioia poterlo suonare con l'orchestra".

Oltre seimila persone hanno assistito al concerto

Il live che ha ruotato proprio intorno al colore dell'azzurro e del blu, è stato un vero e proprio successo per la città di Milano. Il concerto era gratuito e si poteva accedere attraverso la prenotazione sul sito di Bam. Secondo quanto spiegato dagli organizzatori, mille persone hanno assistito all'evento nell'Area Cedri di fronte al palco e altri cinquemila nel Parco Bam o di fronte allo schermo di Piazza Gae Aulenti.