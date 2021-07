L'attesa è finita. A Milano ha aperto il museo delle illusioni. Per tutti gli appassionati di tunnel, vortici e stanza anti gravità una visita in via Settembrini 11 è d'obbligo: qui ci si può perdere tra 70 illusioni che riguardano la scienza, la matematica, la fisica, la biologia e la psicologia. Un "viaggio" che in pochi possono permettersi perché oltre a Milano solo altre 32 città nel mondo ospitano "una delle attrazioni più amate dal pubblico internazionale di tutte le età", come si legge in una nota del museo.

I visitatori seguono un percorso di cinque stanze

Le prime stanze dell'illusione sono nate a Zagabria, in Croazia, nel 2015 e in poco tempo ha conquistato il mondo. Perché se in un primo momento può ricordare un parco di divertimento, una stanza anti gravità non si può trovare ovunque. I visitatori infatti possono accedere in cinque stanze diverse, tutte realizzate dagli architetti Sven Franc e Jasmina Frinčić, e saranno calati in un mondo magico: dalle illusioni ottiche come il vaso di Rubin alla esperienze da togliere il fiato come il tunnel dei vortici e la stanza dell'infinito. Per poi terminare la visita con una collezione di ologrammi. "Guarda più da vicino ogni illusione ottica e osserva attentamente ogni installazione. Sono un brillante e divertente promemoria del fatto che le nostre convinzioni sul mondo che percepiamo spesso non sono altro che uno spettro d’illusioni", tiene a precisare in una nota il museo. Gli spazi di via Settembrini 11 sono aperti tutti i giorni, domenica compresa, dalle 10 alle 20. Un biglietto per adulti costa 18 euro, 12 invece quello per i bambini e i ragazzi tra i 5 e i 15 anni. Non solo, per le famiglie è previsto uno sconto.