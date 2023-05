A Erba un’automobile investe due donne che stavano facendo jogging ‘incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, domenica 21 maggio, in via Alserio, non lontano dal cimitero del paese.

A cura di Enrico Tata

A Erba, provincia di Como, un'automobile ha travolto due donne che stavano facendo jogging. L'incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi, domenica 21 maggio, in via Alserio, non lontano dal cimitero del paese. Stando a quanto si apprende, le due signore (età intorno ai 50 anni) sono state soccorse e accompagnate al pronto soccorso dal personale del 118. Una di loro è stata ricevuta dai medici in codice giallo. Secondo le prime notizie, nessuna delle due è in gravi condizioni.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, le due donne sarebbero state travolte da una Bmw. La vettura è finita fuori strada perché si è scontrata con un'altra macchina. Illesi i due conducenti. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione locale.

Un altro incidente, ben più grave, è avvenuto sempre nel Comasco sulla strada statale Briantea a Binaco. Un uomo di 40 anni è morto e un altro di 38 anni è rimasto gravemente ferito. Intorno alle 20.30 di ieri, sabato 20 maggio, una Smart si è scontrata frontalmente con una Fiat Tipo su cui viaggiava il 38enne (un albanese con residenza a Roma). La vittima era invece al volante della Smart. Trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Como, purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Il secondo si trova tuttora ricoverato all'ospedale di Varese e la sua prognosi è riservata. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che una delle due vetture stesse svoltando quando è stata colpita in pieno. Sulla dinamica stanno indagando, anche in questo caso, i carabinieri della stazione locale.