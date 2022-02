A Codogno e nella zona rossa lodigiana una biciclettata per il secondo anniversario di inizio pandemia Una biciclettata nei Comuni della zona rossa del Lodigiano. Questa l’iniziativa organizzata per domenica 20 febbraio a due anni esatti dalla scoperta del paziente 1 di Codogno.

Tutti in bicicletta su e giù per i Comuni della prima zona rossa italiana a seguito della scoperta dei contagi da Covid-19. A due anni dall'inizio della pandemia in Italia, Cycling Team Avis Casalpusterlengo e "Passione Gravel", hanno organizzato la biciclettata aperta a tutti per trasmettere un segnale di rivincita e ripartenza attraverso lo sport che si terrà domenica 20 febbraio.

Il giro sulla due ruote comincerà da Codogno, paese in cui Mattia Maestri è stato trovato positivo al Covid nella notte tra il 20 e il 21 febbraio del 2020, e toccherà tutti gli altri paesi dell'allora zona rossa. Come comunicato da Regione Lombardia, "la pedalata si snoderà su circa 70 chilometri di strade secondarie, sterrate e piste ciclabili di tutti i Comuni della ‘zona rossa'". Prevista la partecipazione anche dell'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, originario proprio di Codogno, e del sottosegretario con delega allo Sport e ai Grandi eventi Antonio Rossi. A fare gli onori di casa, invece, sarà il sindaco di Codogno Francesco Passerini. Tra gli interventi previsti, anche quello rappresentanti istituzionali dei Comuni della ex zona rossa e della Provincia di Lodi. Presente, infine, anche Stefano Bertolotti, voce ufficiale Unione Europea Ciclistica e speaker del giro d'Italia. Per iscriversi c'è tempo fino al 18 febbraio. A tutti i partecipanti verrà inviato il file con l'itinerario che la biciclettata seguirà: il medesimo sarà scaricabile sul proprio dispositivo gps. Nel file, anche il modulo di esonero delle responsabilità da stampare e compilare e consegnare alla partenza.