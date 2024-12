video suggerito

A che ora chiude la metro a Milano a capodanno 2025: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaio Il 31 dicembre le metropolitane di Milano seguiranno l'orario del sabato e la stazione di Duomo potrebbe chiudere. Il 1° gennaio 2025 invece seguiranno gli orari festivi. Bus e tram aderiranno agli orari festivi sia per il 31 dicembre che per il 1° gennaio.

Anche senza il concertone di capodanno, i Milanesi non rinunciano a festeggiare l'arrivo del 2025. Per organizzarsi al meglio, sarà bene conoscere i mezzi disponibili in città e i loro orari, che per l'occasione subiranno modifiche rispetto al loro normale servizio. Proprio per questo, l'Azienda trasporti milanesi ha diramato attraverso i suoi canali ufficiali gli orari di chiusura dei mezzi in occasione del 31 dicembre e del 1° gennaio 2025.

Gli orari della metro il 31 dicembre

Nella notte di capodanno le linee delle metropolitane seguiranno gli orari del sabato. Per la M1 rossa, quindi, l'ultimo treno partirà da Rho Fiera alle 00:12, da Bisceglie alle 00:11 e da Sesto Fs alle 00:20 (direzione Bisceglie). Per la M2 verde le ultime metro saranno quelle da Abbiategrasso a Gessate alle 00:35, da Assago a Cologno alle 00:20, da Cologno ad Assago alle 00:09 e da Gessate ad Abbiategrasso alle 00:08.

Per la gialla M3 l'ultimo treno da Comasina partirà alle 00:21, mentre l'ultimo da San Donato alle 00:23. La M4 Blu partirà da San Cristoforo alle 00:20, da Linate alle 00:24. L'ultima corsa della M5 Lilla partirà dal capolinea di Bignami alle 00:01, da quello di San Siro a mezzanotte in punto.

L'Atm ha fatto sapere sul suo sito che "Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, la stazione di Duomo potrebbe chiudere". Dopo la fine delle corse della metropolitana, saranno in servizio i bus notturni, compresi quelli che sostituiscono le metropolitane:

NM1 Sesto-Bisceglie/Molino Dorino (non c'è servizio tra Rho e Molino Dorino)

NM2 Gobba-Abbiategrasso (non c'è servizio tra Famagosta e Assago Forum né tra Gobba e Cologno/Gessate)

NM3 Comasina-San Donato

NM4 Lorenteggio-Linate

Gli orari di bus e tram il 31 dicembre

Per quanto riguarda bus e tram, il 31 dicembre tutte le linee seguiranno l’orario di un normale giorno festivo, con solo alcune eccezioni segnalate nella pagina dedicata di Atm. Tra queste le linee 709 e 926, che seguono l’orario del lunedì-venerdì e la linea 923.

Gli orari della metropolitana e dei bus il 1° gennaio

Il 1° gennaio le linee della metropolitana M4 e M5 seguono il normale orario dei giorni festivi, mentre le linee M1, M2 e M3 seguono un orario festivo programmato per il solo giorno di Capodanno, con corse meno frequenti. Il prospetto degli orari è consultabile sulle relative pagine dedicate di Atm.

Anche per quanto riguarda bus, tram e filobus, tutte le linee rispetteranno l’orario di un normale giorno festivo, ad eccezione di alcune che seguiranno un orario speciale consultabile sul sito di Atm.