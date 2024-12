video suggerito

Anche quest’anno non ci sarà il concerto in Piazza Duomo per Capodanno: “Costa un milione” A capodanno 2024 non ci sarà alcun concerto in piazza Duomo a Milano. A confermarlo è il sindaco Giuseppe Sala che preferisce “mettere quel milione altrove”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Non ci sarà il concerto per il capodanno del 31 dicembre in piazza Duomo a Milano. A confermarlo è il sindaco del capoluogo meneghino Giuseppe Sala, che è intervenuto durante la conferenza stampa in cui ha illustrato la riorganizzazione prevista per il corpo di polizia locale. Il primo cittadino ha precisato che, come detto l'anno scorso, non vuole "metterci quei fondi perché abbiamo tutta la cultura che piange".

Ha poi aggiunto di aver incontrato ieri sera i rappresentanti dei teatri milanesi: "La cultura fa fatica oggi, tutti sono lì a chiedere sostegno dal Comune e li capisco, e noi abbiamo sempre meno risorse". Considerato poi che ci sono diversi teatri nei quartieri periferici, il sindaco Giuseppe Sala preferisce quindi "mettere quel milione altrove". Il costo del concerto in Piazza Duomo per Capodanno si aggirerebbe infatti attorno al milione di euro.

"È una mia scelta consapevole perché abbiamo tagli da tutte le parti e, questo governo, non è un mistero, sta tagliando anche più di prima sugli enti locali", ha ancora affermato. Il sindaco Sala ha poi sottolineato nuovamente che "il milione sul concorso in piazza Duomo, se ne faccia una ragione chiunque, non lo firmerò mai". Inoltre senza un concorso in piazza Duomo, l'area potrebbe essere meglio controllabile per evitare che si replichino episodi simili a quelli di capodanno 2021 quando alcune ragazze furono violentate sessualmente.