A che ora chiude la metro a Milano a Capodanno 2022, gli orari dei mezzi il 31 dicembre e 1 gennaio

Si avvicina l'ultimo dell'anno e Atm, la società dei trasporti milanese, ha comunicato gli orari dei mezzi pubblici per la notte di San Silvestro e Capodanno a Milano. Venerdì 31 dicembre, ultimo giorno del 2021, a Milano tutte le linee della metropolitana e i mezzi di superficie (autobus e tram) seguiranno l'orario del sabato: per la metropolitana dunque le ultime corse sono previste pochi minuti dopo la mezzanotte. Presteranno regolare servizio i bus delle linee notturne. A Capodanno 2022, invece, tutti i mezzi seguiranno l'orario festivo. Vediamo alcune informazioni nel dettaglio.

Gli orari della metropolitana a Milano a Capodanno 2022

Venerdì 31 dicembre tutte le linee metropolitane e di superficie seguono l’orario del sabato. Per quanto riguarda le metro, dunque, queste sono le ultime corse in programma:

Linea M1 : da Rho Fiera a Sesto I° maggio ultimo treno alle 00.12; da Sesto I° Maggio a Rho Fiera ultimo treno alle 23.54. Da Sesto I° Maggio a Bisceglie ultima corsa alle 00.20.

: da Rho Fiera a Sesto I° maggio ultimo treno alle 00.12; da Sesto I° Maggio a Rho Fiera ultimo treno alle 23.54. Da Sesto I° Maggio a Bisceglie ultima corsa alle 00.20. Linea M2 : da Assago Forum, ultimo treno per Cologno Nord alle 00.14, ultimo treno per Cascina Gobba alle 00.26, ultimo treno per Gessate alle 23.31. Da Gessate, ultimo treno per piazza Abbiategrasso alle 00.05, ultimo treno per Assago forum alle 23.35. Da Cologno Nord, ultimo treno per Assago forum alle 00.05.

: da Assago Forum, ultimo treno per Cologno Nord alle 00.14, ultimo treno per Cascina Gobba alle 00.26, ultimo treno per Gessate alle 23.31. Da Gessate, ultimo treno per piazza Abbiategrasso alle 00.05, ultimo treno per Assago forum alle 23.35. Da Cologno Nord, ultimo treno per Assago forum alle 00.05. Linea M3 : Da San Donato a Comasina ultimo treno alle 00.23, da Comasina a San Donato ultimo treno alle 00.21.

: Da San Donato a Comasina ultimo treno alle 00.23, da Comasina a San Donato ultimo treno alle 00.21. Linea M5: da San Siro a Bignami ultimo treno alle 00.00, da Bignami a San Siro ultimo treno alle 00.02.

Per quanto riguarda la metropolitana, fino al 2 gennaio 2022 inoltre treni serali della M2 viaggeranno normalmente lungo tutta la linea, anche tra Villa Fiorita e Gessate: sono infatti sospesi i lavori per il rinnovo dei binari, che riprenderanno da lunedì 3 gennaio.

Gli orari del 1 gennaio 2022

Il 1° gennaio 2022, a Capodanno, la metro osserverà invece l'orario festivo, con apertura circa un'ora dopo il solito, attorno alle 6 del mattino e ultime corse uguali al sabato.

Linea M1 : da Sesto Primo Maggio primo treno per Bisceglie alle 6.15, primo treno per Rho Fiera alle 6.15.

: da Sesto Primo Maggio primo treno per Bisceglie alle 6.15, primo treno per Rho Fiera alle 6.15. Linea M2 : da Assago forum primo treno per Cologno nord alle 6.15, primo treno per Gessate alle 6.56, primo treno per Cascina Gobba alle 7.15.

: da Assago forum primo treno per Cologno nord alle 6.15, primo treno per Gessate alle 6.56, primo treno per Cascina Gobba alle 7.15. Linea M3 : da San Donato a Comasina primo treno alle 6

: da San Donato a Comasina primo treno alle 6 Linea M5: da San Siro a Bignami primo treno alle 6.

In servizio i bus notturni a Capodanno

Sono in normale servizio i bus delle linee notturne: le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 saranno dunque in servizio come al solito nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2022, non appena chiudono le metropolitane.

Per quanto riguarda la metro leggera Cascina Gobba – ospedale San Raffaele, il 31 dicembre sarà in servizio dalle 6.40 alle 20 mentre a Capodanno sarà sostituita dal bus 925, che parte dal capolinea che si trova fuori dalla stazione M2 di Cascina Gobba. Il 2 gennaio 2022 la metro leggera sarà in servizio dalle 13 alle 20. La tranvia Milano-Limbiate il 31 dicembre seguirà l'orario del sabato, e a Capodanno seguirà l'orario festivo e si svolgerà con bus. Ricordiamo che, per effetto dell'ultimo decreto Covid del governo, per viaggiare su tutti i mezzi pubblici Atm oltre al green pass è obbligatorio indossare una mascherina di tipo Ffp2.