"L'area ex Fibronit è libera dall'amianto! Con grande emozione vi comunico che, dopo 26 anni, si può finalmente accedere all'area ex Fibronit senza utilizzare i dispositivi di sicurezza individuale. Si tratta di un risultato storico per la nostra comunità". Con questo annuncio del sindaco Antonio Riviezzi la città di Broni, nel Pavese, prova a lasciarsi definitivamente alle spalle la tragica vicenda dell'amianto che per decenni ha inquinato la zona seminando malattia e morte.

Broni è tra i centri più colpiti per numero di vittime di amianto in Italia, oltre 3 mila morti dagli anni 70. E sono dati ritenuti ancora provvisori. Una comunità finita letteralmente sommersa dalla polvere di amianto, che negli anni peggiori cadeva come neve sui tetti delle case, sulle strade e sui campi. Nel 2017 due ex manager di Fibronit sono stati condannati in primo grado per omicidio colposo. Sentenza confermata in Appello e poi annullata lo scorso ottobre dalla Corte di Cassazione, rinviando il processo alla Corte d'Appello di Milano.

La fabbrica è dismessa dal 1994 e con il completamento del secondo lotto della bonifica vi si potrà accedere senza protezione. Ma secondo gli scienziati la scia di morte provocata dall'amianto continuerà ancora per alcuni anni. "È stata una grande emozione poter entrare senza indossare i dispositivi – ha commentato il primo cittadino -. Ci tengo a dedicare un pensiero a tutti i nostri concittadini che hanno perso la vita, a causa di questa piaga. Abbiamo il compito di consegnare alle nuove generazioni una città senza amianto.Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti gli enti preposti, di chi ha svolto il lavoro di bonifica, di tutte le forze politiche e delle associazioni che si occupano di questa tematica.