A 7 anni ogni mattina pulisce la spiaggia dai rifiuti abbandonati dagli adulti: la storia di Ian Il sindaco di Manerba del Garda: “È diventato la nostra mascotte, anche i turisti lo conoscono e lo sostengono”. A raccontare del suo impegno quotidiano è stata la madre, attraverso i social.

Una caccia al tesoro. Per lui sono delle gemme incastonate tra le rocce del lago. Per gli altri sono solo dei rifiuti. Si chiama Ian, sette anni, il piccolo esploratore di Manerba del Garda (Brescia) che ogni mattina, da ben tre estati, si mette a ripulire dai rifiuti la spiaggia del suo paese. Armato di guanti, pinza e di un perenne sorriso sulle labbra.

"Sono fiera di lui"

"Mio figlio trova lattine, bottiglie di plastica, mozziconi di sigaretta", ha scritto la madre sui social. "Per lui sono trofei, per noi adulti uno schifo pazzesco di cui vergognarsi. Incivili e irrispettosi. In tanti ormai conoscono Ian. Sono orgogliosa e fiera di lui".

La mascotte del paese

Le fa eco il sindaco di Manerba del Garda Flaviano Mattiotti, che ha ricevuto il giovanissimo concittadino in Comune per ringraziarlo personalmente. "Abbiamo voluto ringraziare Ian per ciò che ha fatto e sta facendo per la salvaguardia delle nostre spiagge e del nostro territorio", ha detto il primo cittadino. "È diventato la mascotte della società comunale che si occupa della raccolta dei rifiuti. Gli operatori sanno che giorno dopo giorno lo troveranno lì, pronto a dare una mano. Continua così, Ian".

"Anche i frequentatori dei tanti campeggi affacciati sulla spiaggia lo conoscono bene ormai e sostengono la sua attività, portandogli dell'acqua o premiandolo con una moneta. Il tutto ovviamente sotto gli occhi attenti dei genitori di Ian, che lo seguono come un'ombra".

Ian all’opera sugli scogli della Romantica (foto Facebook)

Il monito del sindaco

Tanta gioia per l'attività del piccolo Ian, adombrata però da un'amara consapevolezza. "Se Ian trova tutti i giorni rifiuti, significa che c'è chi continua a sporcare. Quando ciascuno farà la propria parte in questo senso, adottando comportamenti più attenti e responsabili, le cose miglioreranno per tutti, in primis per l'ambiente". Un concetto semplice, elementare. Un gioco da bambini.