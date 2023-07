A 26 anni violenta una donna di 78: “Potrebbero esserci altri casi” Una donna di 78 anni lo scorso 18 gennaio a Dalmine, in provincia di Bergamo, è stata violentata in un campo: l’arrestato, un ragazzo di 26 anni, ha negato qualsiasi coinvolgimento.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito e abusato sessualmente di una donna di 78 anni lo scorso 18 gennaio a Dalmine, in provincia di Bergamo. Nell'interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Maria Beatrice Parati il ragazzo, un operaio boliviano, ha negato di essere lui il responsabile della violenza sessuale. Così il suo avvocato, il legale Nicola Stocco, ha chiesto la scarcerazione. Spetta ora al giudice confermare l'arresto oppure no.

La dinamica della violenza sessuale

Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, la 78enne era uscita di casa per una passeggiata la mattina presto. Era inverno e alle 6 di mattina era ancora tutto buio: pochi metri più in là dalla sua abitazione una persona l'ha sorpresa alle spalle fino a trascinarla in un campo. Qui l'uomo le avrebbe detto che pretendeva una prestazione sessuale e diceva era disposto a pagarla. L'anziana si è rifiutata restando tra le mani del suo aguzzino per trenta minuti. Poi è riuscita a scappare e a tornare a casa dove con l'aiuto dei suoi familiari ha sporto denuncia in caserma. Ai militari non è riuscito a identificare e a fornire un identikit dettagliato dell'aggressore: la donna intanto è stata soccorsa e portata in ospedale dove le hanno certificato una prognosi di 20 giorni.

L'arresto del 26enne

I carabinieri, grazie alle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, hanno scoperto che la donna era seguita da un uomo. Le indagini poi hanno portato al ragazzo di 26 anni: anche le tracce di Dna confermerebbero un suo coinvolgimento. Il ragazzo però si è sempre fin da subito dichiarato innocente. Da ulteriori accertamenti è emerso che il 26enne è stato coinvolto in un altro procedimento per violenza sessuale ai danni di una bambina di 6 anni ed era stato fermato per avere scassinato un distributore di video pornografici a Bergamo.