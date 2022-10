A 21 anni viene accoltellato al volto e sulla testa: avrà per sempre la cicatrice sulla faccia La cicatrice resterà per sempre a ricordargli quanto accaduto la notte fra sabato 8 e domenica 9 ottobre a Milano, quando è stato accoltellato con una lama al volto e in testa.

Una ferita sulla faccia che non andrà mai più via e che ricorderà per sempre al giovane ventunenne quanto gli è accaduto nella notta fra sabato 8 e domenica 9 ottobre. La cicatrice indelebile è infatti il segno dell'accoltellamento subito in via Boncompagni all’angolo con via Gaggia, a Milano. Ma, per fortuna, oltre ai due sbrighi non avrà altre ripercussioni.

Accoltellato al volto

Un ragazzo di appena ventuno anni, originario dell'Egitto e con regolare permesso di soggiorno, è stato trovato a terra, ancora sanguinante, con due profonde ferite da arma da taglio alla testa. Una delle due direttamente sul volto.

Sul posto è subito intervenuto il personale del 118, che lo ha trasferito al pronto soccorso, e la Polizia di Stato che ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. In tal senso appare fondamentale che, secondo i medici dell'ospedale, le ferite sono stata inferte con con una lama e non con un coccio di bottiglia.

Questo dettaglio, che smentisce le prime ipotesi, indirizza gli agenti a indagare nel mondo della gang giovanili, visto che chi ha ferito il ragazzo aveva già addosso un coltello o di un pugnale quando è uscito di casa. Inoltre la stessa vittima aveva dei precedenti penali.

Le cicatrici saranno permanenti

A prescindere da quale sia il contesto sociale e, probabilmente, criminale in cui è maturata l'aggressione, resta che un ragazzo di ventuno anni avrà per sempre una cicatrice sul volto e quindi ben visibile a chiunque.

Il ricordo di un'aggressione e probabilmente anche di una gioventù sbagliata, che però non potrà non condizionare la sua vita: chiunque lo incontrerà per la prima volta, per un colloquio di lavoro o in qualsiasi altra occasione, noterà quello sbrego ancor prima di lui.