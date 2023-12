A 15 anni tenta il suicidio dopo essere stata violentata da un ragazzo conosciuto sui social Una 15enne ha tentato il suicidio a Pavia dopo essere stata violentata da un ragazzo: due poliziotti si sono tuffati nel Ticino e sono riusciti a salvarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella serata di martedì 26 dicembre una ragazzina di 15 anni ha tentato il suicidio a Pavia, gettandosi nelle acqua del fiume Ticino. Fortunatamente sono arrivati sul posto gli agenti della Squadra Volanti della Questura, che si sono tuffati per salvarla. Era stata la 15enne a chiamare, poco prima, il 113 per denunciare di essere stata violentata da un ragazzo conosciuto sui social. Ora è caccia al presunto violentatore.

Violentata da un ragazzo conosciuto sui social

Secondo quanto finora ricostruito dagli investigatori della Questura di Pavia, la 15enne, residente nel nord della Lombardia, nei giorni immediatamente precedenti a Natale ha conosciuto su Instagram un ragazzo una decina di anni più grande di lei. I due hanno quindi deciso di incontrarsi il giorno di San Stefano a Milano, nei pressi della stazione di Porta Garibaldi, per conoscersi di persona. Arrivata lì, il 25enne è riuscito a convincere la ragazza a seguirlo fino a Pavia per farle vedere la città.

I due sono arrivati in città verso le 17 e, dopo una passeggiata in centro, lui l'avrebbe portata a vedere il boschetto dell’area Vul, che costeggia il fiume. Lì, approfittando del buio, l'avrebbe aggredita e violentata, costringendola a un rapporto sessuale non consenziente. Lei ha anche provato a difendersi con tutte le sue forze, ma purtroppo inutilmente. Al termine il 25enne si è perfino offerto di riaccompagnarla in stazione per prendere il treno, come se nulla fosse successo.

Tenta di suicidarsi a Pavia

Inizialmente era totalmente sotto choc per la violenza subita, poi la 15enne è riuscita a contattare il numero unico per le emergenze: non voleva chiedere aiuto, ma lasciare un ultimo messaggio alla madre. Gli agenti della Questura di Pavia si sono però precipitati sul posto e hanno visto che la giovane si era buttata nell'acqua gelide del fiume Ticino per suicidarsi. Così i poliziotti si sono tuffati e l'hanno portata in salvo.

Immediatamente è giunta sul posto anche un'ambulanza, che ha trasportato la ragazza all'ospedale. Qui è stata trovata in avanzato stato di ipotermia, ma grazie all'intervento dei poliziotti e alle cure dei medici è riuscita a riprendersi in pochi giorni e poi è stata dimessa. Ora dovrà affrontare le ferite della violenza subita, ma la Polizia sta dando la caccia al 25enne accusato di violenze, che dovrebbe risiedere a Pavia.