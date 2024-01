Ragazzina di 15 anni tenta il suicidio dopo uno stupro: identificato il giovane che la portò nel parco È stato individuato il ragazzo che avrebbe violentato la giovane di 15 anni che il 26 dicembre ha tentato il suicidio, lanciandosi nel Ticino. Agli investigatori aveva raccontato di averlo fatto dopo aver subito uno stupro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio del 26 dicembre, una ragazzina di quindici anni ha tentato il suicidio: si è lanciata nel Ticino. La giovane ha poi raccontato di essere stata vittima di uno stupro. La violenza è stata confermata dagli esami effettuati nel pronto soccorso ostetrico dell'ospedale San Matteo.

Sono subito partite le indagini della polizia. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, gli investigatori hanno individuato il ragazzo – anche lui minorenne – che l'avrebbe portata nel parco e che potrebbe essere l'autore della violenza sessuale.

I due si erano conosciuti su Instagram

L'adolescente abitava saltuariamente a Pavia. I due si sarebbero conosciuti la Vigilia di Natale su Instagram: si erano dati appuntamento alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Dopo aver bevuto un caffè, il ragazzo l'avrebbe convinta ad andare a Pavia.

La quindicenne dopo qualche esitazione, avrebbe accettato: sono arrivati in città alle 17 di pomeriggio. Entrambi sarebbero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza che sono installate nel centro storico.

Sono stati filmati mentre camminavano verso il ponte Coperto: avrebbero poi imboccato via XXV aprile per poi arrivare nel boschetto dell'area Vul.

L'aggressione

L'aggressione sarebbe avvenuta proprio in quel parco: lui avrebbe provato a baciarla, ma al rifiuto della ragazza, l'ha immobilizzata e violentata. Il ragazzo è stato individuato dopo giorni di ricerche: potrebbe essersi allontanato proprio per non essere trovato.

La quindicenne, salvata sempre dagli agenti della Questura, è tornata dalla madre e dal fratello in Brianza.