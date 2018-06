La nave americana, con a bordo i 41 migranti, è rimasta per tutta la giornata di ieri in attesa del permesso di attraccare in Italia. L'MRCC di Roma in questo caso non aveva seguito le operazioni di salvataggio, e per questo sosteneva di non essere obbligato a indicare un porto sicuro. L'Oim già ieri aveva lanciato l'allarme: "I sopravvissuti hanno immediato bisogno di assistenza".

I profughi erano stati recuperati lo scorso martedì, ma gli americani non erano riusciti a ripescare anche i 12 cadaveri, che sono rimasti in mare. Lo stallo sembra adesso superato: l'ambasciata americana ha ottenuto l'ok dal governo italiano, evitando così che la vicenda di Trenton si trasformasse in un nuovo caso Aquarius. La nave della Us Navy sbarcherà i migranti tra sabato e domenica. La Guardia costiera italiana ha assunto il coordinamento dei soccorsi, e nelle prossime ore comunicherà al comandante anche il "porto sicuro", che non sarà necessariamente quello di Augusta, dal momento che la nave si trova adesso al largo della Libia e non nei pressi della costa siciliana, come si era detta in un primo momento. In previsione dello sbarco imminente, come ha riportato Repubblica.it, la prefettura di Siracusa aveva autorizzato l'ingresso del team di psicologi di Msf ad Augusta per assistere i superstiti.

Salvini a Torino interviene sul bilaterale Francia-Italia

Salvini ieri sera aveva fatto sapere che il governo avrebbe trovato una soluzione sul caso della nave Usa: "Ci stiamo lavorando", aveva commentato all'uscita da Palazzo Chigi. "Il premier Conte sta incontrando Macron e gli ribadisce che non abbiamo bisogno di lezioni da parte di nessuno. Vogliamo dignità e aiuto concreto. E' arrivato il momento di tirar fuori le palle di esprimere l'orgoglio e la dignità di un popolo", ha detto oggi il vicepremier a Torino al villaggio Coldiretti.

Durante la conferenza congiunta con il presidente francese Macron il premier Conte ha ribadito: "C'è sempre stata sul dossier migranti piena condivisione con il ministro dell'Interno Salvini e con quello dell'Infrastrutture".