Il mese di ottobre ci ha fatto piombare in pieno autunno per la presenza di un vortice depressionario che almeno fino a sabato stazionerà nei pressi dell’Italia meridionale condizionandone il tempo con molto vento e diversi episodi piovosi, a tratti anche temporaleschi (localmente intensi). In tal senso i fenomeni più consistenti gradualmente riguarderanno la Calabria e le due Isole Maggiori. Le regioni del Nord, invece, vedranno a condizioni di tempo stabile e soleggiato. Dal punto di vista termico oggi le temperature caleranno anche al Centro-sud: in generale nei prossimi giorni i valori si manterranno prossimi alla media stagionale o leggermente al di sopra al Nord nella parte centrale della settimana. Tuttavia sul finire della settimana appare possibile un ritorno di correnti umide atlantiche, con peggioramento anche a Settentrione.

Previsioni per oggi mercoledì 3 ottobre – A seguito dello spostamento del vortice ciclonico verso Sicilia e Tunisia, le precipitazioni coinvolgeranno il Meridione, le due Isole Maggiori e parte del medio versante adriatico. Fenomeni più intensi sui settori ionici del Sud e sulla Sardegna orientale. Temperature: minime in ulteriore calo al Nord, con valori all’alba anche vicini ai 5°C; massime in aumento al Centro-nord e Sardegna, in ulteriore calo su Molise, Sud peninsulare e Sicilia. Venti: dai quadranti settentrionali, moderati o tesi su regioni centrali, Puglia e Sardegna. Mari: quasi tutti mossi o molto mossi.

Previsioni per domani giovedì 4 ottobre – Poche novità per domani, con insistente maltempo tra Calabria ed Isole, parziale variabilità sulle regioni centrali e sole pieno al Nord, Toscana, Umbria e Marche. Per dopodomani comincerà la risalita verso nord dei rimasugli del vortice ciclonico. I fenomeni più intensi li ritroveremo al Sud, ma in giornata peggiora sulle regioni centrali, con ritornante perturbata anche verso Romagna e Marche. Temperature per lo più in lieve rialzo sia nelle minime che nelle massime. Venti fino a localmente moderati in Liguria, alto Adriatico e in gran parte del Centro-sud.