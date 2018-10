Alta pressione in rimonta sul vortice di bassa pressione responsabile del maltempo delle ultime ore nel Belpaese. Nella giornata di oggi, dunque, molte zone d’Italia saranno interessate da progressive schiarite, mentre le precipitazioni residue riguarderanno soprattutto le Isole Maggiori. Venerdì ulteriore miglioramento del tempo, con il sole che splenderà in gran parte d’Italia e i temporale saranno limitati alla Sicilia e alla Sardegna. Anche le temperature nei prossimi due giorni saliranno leggermente in gran parte dello Stivale, con valori di alcuni gradi al di sopra della norma soprattutto a Settentrione. Giornata all’insegna della stabilità sarà poi quella di sabato: sole praticamente dappertutto, mentre domenica correnti più fresche provenienti dai Balcani potrebbero insidiare le regioni adriatiche e quelle meridionali.

Previsioni meteo per oggi giovedì 18 ottobre – Rovesci e temporali sparsi in Sardegna. Piogge isolate anche in Sicilia e sulle regioni centrali adriatiche. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e nuvolosità, in generale senza precipitazioni. Ventoso per venti orientali sul Tirreno e attorno alle Isole Maggiori. Temperature quasi ovunque in rialzo e sempre piuttosto miti.

Previsioni meteo per venerdì 19 ottobre – Venerdì ancora un po’ di nuvolosità su Calabria e Isole Maggiori, con qualche acquazzone su Calabria meridionale, Sicilia Orientale e sud della Sardegna. In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso sulle altre regioni. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime al di sopra della norma, quasi dappertutto comprese tra 20 e 26 gradi.