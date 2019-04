Nemmeno il tempo di dire addio alla perturbazione che nella scorsa settimana ha interessato la Penisola fino al weekend che gli italiani devono fare i conti con una nuova fase di maltempo diffuso e instabilità meteorologica su tutto il territorio nazionale. Quella che inizia oggi, infatti, sarà un settimana caratterizzata da una serie di perturbazioni a raffica di origine atlantica che si susseguiranno a ritmo serrato portando un'ondata di piogge e temporali su quasi tutte le regioni. La colpa è dell'assenza di un'alta pressione stabilizzatrice che darà spazio a una circolazione ciclonica sempre più intensa che nei prossimi i giorni si affermerà ulteriormente proprio sul nostro Paese, soprattutto a metà settimana.

Nel dettaglio, la settimane si aprirà nella giornata di lunedì con cielo generalmente coperto, in particolare al Sud e sul medio e basso Adriatico, dove le nubi potranno dare vita a livello locale a rovesci anche temporaleschi accompagnati dalla grandine. Le nubi interesseranno anche il Nord Est dove non sono esclusi deboli piovaschi sparsi. Situazione meteo migliore invece sul Nord Ovest, la Sardegna e sul medio e alto Tirreno.

La situazione generale peggiorerà invece nella giornata di martedì quando l'Italia farà i conti con una nuova perturbazione proveniente da ovest che colpirà prima le regioni del nord e poi sarà destinata a coinvolgere quasi tutta la Penisola tra mercoledì e giovedì. Martedì dunque avremo il ritorno del sole sulle regioni meridionali mentre nubi via via sempre più intense sulle regioni settentrionali con piogge e qualche temporale in particolare sui comparti prealpini. La situazione di instabilità però non coinvolgerà le temperature che si attesteranno su valori normali della stagione.